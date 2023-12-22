النادي الأول.. نابولي يوافق على الانضمام لـ دوري السوبر الأوروبي

الجمعة، 22 ديسمبر 2023 - 11:16

كتب : FilGoal

دي لاورنتيس

وافق نادي نادي نابولي الإيطالي على الانضمام لبطولة دوري السوبر الأوروبي التي أسسها ريال مدريد وبرشلونة.

ويعد البارتينوبي النادي الأول الذي يوافق على المشاركة في البطولة التي تتعرض لهجوم كبير من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" ورئيسه أليكساندر تشيفرين.

وقال أوريليو دي لاورنتيس رئيس نابولي لصحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية: "بطولة دوري السوبر الأوروبي كانت خطوة خاطئة، لكن نحن الآن في حاجة إلى بعض التفكير الجاد".

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وأضاف "لقد تحدثت مع رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز واتفقنا على وضع بعض رجال الأعمال الحقيقيين حول الطاولة وليس فقط رؤساء الأندية الرسميين".

وأنهى حديثه قائلا: "كرة القدم أصبحت يديرها كبار السن من حيث العمر، ولكن قبل كل شيء هم بلا رؤية".

وظلت البطولة في المحاكم لسنين بسبب رؤية الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عدم قانونية تأسيسها.

وقررت محكمة العدل الأوروبية الخميس الماضي بأحقية الأندية بتأسيس بطولة جديدة غير تابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم ولذلك انتصر ريال مدريد وبرشلونة في قضيتهم، وتهكم تشيفرين على ريال مدريد وبرشلونة بقوله بإن البطولة ستقام بهما فقط، لكن جاء نابولي ليكون ثالثهما.

ويُعد نابولي هو النادي الإيطالي الأول الذي يوافق على الانضمام للبطولة.

ورفض إنتر ميلان الانضمام للبطولة وظل جاره ميلان بالإضافة إلى يوفنتوس في حالة صمت بدون إعلان قرارهما حتى الآن.

ريال مدريد برشلونة الدوري الإيطالي نابولي
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