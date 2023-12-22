مواعيد مباريات الجمعة 22 ديسمبر 2023.. الأهلي وأوراوا ومانشستر سيتي والنصر

تقام مباراة نهائي بطولة كأس العالم للأندية ولقاء تحديد المركز الثالث والرابع اليوم الجمعة الموافق 22 ديسمبر 2023.

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كأس العالم للأندية

يواجه فريق الأهلي منافسه أوراوا ريد دياموندز الياباني في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية.

وتبدأ المباراة في تمام الساعة الرابعة ونصف عصرا على قناة "SSC Sport Extra 3" على ملعب الأمير عبد الله الفيصل كما تنقل عبر تطبيق "شاهد".

وفي الساعة الثامنة مساء تُلعب مباراة النهائي من البطولة بين مانشستر سيتي الإنجليزي وفلومينينسي البرازيلي على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة".

وتذيع قناة "SSC Sport 1" المباراة.

الدوري الإنجليزي

يلاقي أستون فيلا منافسه شيفيلد يونايتد في الأسبوع الـ18 على ملعب فيلا بارك في الساعة العاشرة مساء، وتذيع قناة "بي إن سبورتس 1" المباراة.

الدوري الإيطالي

يلعب ميلان ضد خصمه ساليرنيتانا في مباراة هامة في الأسبوع الـ17 على ملعب أريكي في الساعة العاشرة إلا ربع مساء وتنقل قناة أبو ظبي الرياضية بريميوم 1 اللقاء.

الدوري السعودي

وفي الدوري السعودي يواجه النصر منافسه الاتفاق في الخامسة مساء عبر قناة "إس إس سي سبورت 1".

ويلتقي الحزم بمنافسه الأهلي في الوقت ذاته لكن عبر قناة "إس إس سي إكسترا ".