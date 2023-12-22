حوار في الجول - عبد الملك: منتخب مصر قادر على التتويج بكأس إفريقيا.. وأعمل بدون رخص تدريبية

يرى أحمد عيد لاعب منتخب مصر السابق أن فريق المدرب روي فيتوريا يمكنه التتويج بلقب كأس أمم إفريقيا.

ويستعد منتخب مصر للمشاركة في كأس أمم إفريقيا في الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير 2024.

وقال عبد الملك في حوار مع FilGoal.com: "منتخب مصر يمر بحالة من التطور تحت قيادة روي فيتوريا عن الفترات السابقة. الأداء يشهد حالة من التحسن وكذلك النتائج الجيدة".

وأضاف "منتخب مصر قادر على التتويج بكاس إفريقيا. أعتقد أن حجازي سيكون له دور كبير مع المنتخب بعد مشاركته في كأس العالم للأندية وكذلك محمود حمدي الونش وأسامة جلال لاعب بيراميدز يستحق التواجد ويحصل على فرصة".

وتابع "أرى أن نبيل عماد بدأ يستعيد مستواه وهو لاعب دولي في الأساس خاصة بعد اعتزال طارق حامد وهو خسارة كبيرة للمنتخب، لذلك أعتقد أن نبيل عماد يستحق التواجد".

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وعن عمله كمدرب كشف "أعمل بدون رخصة تدريبية لأن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أوقف الرخص التدريبة منذ 2016 حتى الآن. اعتزلت كرة القدم في عام 2019 ولكن هناك رخصة يطلق عليها المسار السريع تُمنح للاعبين الدوليين ننتظر الحصول عليها".

وأضاف "اتيحت لي فرص السقر خارج مصر من اجل الحصول على دورات تدريبية ولكن التزامي بالعمل مع الفرق منعني. أعمل خلال الفترة المقبلة على الحصول الدورة الآسيوية".

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وعن مسيرته التدريبية أوضح "بدأت مسيرتي مع بني عبيد واستطاعت التأهل إلى الممتاز ب وحققنا الهدف المطلوب في مجموعة من أصعب المجموعات مع مجموعة من الأندية الجماهيرية على غرار بلقغاس والزرقا ودمياط وغزل دمياط ورحلت بنهاية الموسم".

وأضاف "انتقلت في الموسم التالي لتدريب نادي النجوم ورغم البداية الغير الجيدة لكننا نجحنا في التأهل لدوري المحترفين على حساب اتحاد الشرطة والمريخ ونجمة سيناء، ونجحنا بعد ذلك في الفوز على الإسماعيلي في كأس مصر وفضلت الرحيل بعدها بسبب تأخر المستحقات التي لم أحصل عليها حتى الآن".

وتابع "تلقيت العديد من العروض لكني اختارت تدريب لافيينا لاقتناعي بالمشروع وتوافر الإمكانيات، وبدأنا بشكل جيد لكن واجهنا سوء توفيق وقررت الرحيل".

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