الصدارة ملكية.. ريال مدريد يخطف انتصارا قاتلا من ألافيس +90

ظل ريال مدريد يعاني الأمرين ويفشل في اختراق دفاع ديبورتيو ألافيس لكنه وجد ضالته بطريقة قاتلة وغير متوقعة في النهاية.

وفاز ريال مدريد على مضيفه ألافيس في وقت متأخر من مساء أمس الخميس بهدف دون رد على ملعب مينديزوروزا ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري الإسباني.

سجل لوكاس فاسكيز هدف المباراة الوحيد برأسية من ركلة ركنية في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

وجاء الهدف بعدما راقب لاعبو ألافيس كل نظرائهم أصحاب الطول في مدريد ليهرب فاسكيز منهم ويحول العرضية برأسية.

وشهدت المباراة طرد ناتشو فيرنانديز لاعب ريال مدريد في الدقيقة 52 بعد تدخله بقوة على قدم لاعب ألافيس.

وبذلك ارتفع رصيد ريال مدريد إلى 45 نقطة يتقاسم بها الصدارة مع جيرونا الذي تعثر بالتعادل ضد ريال بيتيس.

لكن الصدارة ستظل في يد ريال مدريد بسبب فارق الأهداف الأفضل من جيرونا.

ويملك ريال مدريد فارق أهداف وصل لـ28 مقابل 21 لجيرونا ليصبح الفريق الملكي هو بطل مرحلة الشتاء في الدوري.

أما ألافيس فيأتي في المركز الـ16 بـ16 نقطة.

ملخص المباراة

بدأت المباراة بضغط مدريدي وكاد فيدي فالفيردي يسجل هدفا لكن تسديدته تصدى لها أنطونيو سيفيرا حارس ألافيس.

وفي الدقيقة 38 كاد فالفيردي يسجل هدفا لكن تسديدته تصدى لها مرة أخرى حارس ألافيس.

وهدأت المباراة قليلا بعد ذلك وغابت الفرص الخطيرة عنها.

وفي الدقيقة 47 طالب ناتشو الحصول على ركلة جزاء لكن الحكم لم يحتسب أي شيء.

وعقب ست دقائق أشهر الحكم الإنذار في وجه ناتشو لتدخله بقوة على لاعب ألافيس.

لكن عقب العودة لتقنية الفيديو تم إلغاء الإنذار وطُرد ناتشو من المباراة ليكمل ريال مدريد اللقاء بعشرة لاعبين.

وكاد رودريجو يسجل هدفا بعد مجهود فردي مميز وتسديدة مقوسة من الناحية اليسرى لكن الكرة مرت بجوار المرمى بقليل.

وبعدها تصدى الحارس لتسديدة أخرى من رودريجو نفسه.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل من الضائع حول فاسكيز عرضية من ركلة ركنية لهدف برأسية ليخطف به الانتصار لريال مدريد.

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