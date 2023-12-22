أحمد دياب: اعتذار الأهلي عن كأس الرابطة؟ نتفهم أسبابه

الجمعة، 22 ديسمبر 2023 - 00:10

كتب : FilGoal

أحمد دياب - رئيس رابطة الأندية

أبدى أحمد دياب رئيس رابطة الأندية تفهم للأسباب التي قرر الأهلي بناء عليها اعتذاره عن عدم المشاركة في كأس الرابطة الموسم الجاري.

وتحدث أحمد دياب لقناة "أون تايم سبورتس 2" اليوم الجمعة قائلا: "سعداء بتواجد كل الأندية خاصة الأهلي والزمالك في أي بطولة من كأس الرابطة".

واستدرك "لكن اعتذار الأهلي عن عدم المشاركة جاء قبل إجراء القرعة وفقا لرأي المدير الفني للفريق وربما هو له رأي معين ونتفهم ذلك الرأي بسبب الضغط الذي يتعرض له الأهلي حاليا".

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وأتم "في النهاية نطبق اللائحة لكن اعتذار الأهلي ليس لأزمة في البطولة بل لظروف وضغط يتعرض له ونحن نتفهم ذلك".

وأعلن الأهلي اعتذاره عن عدم المشاركة في البطولة بسبب الضغط الذي يتعرض له جراء مشاركته في أكثر من بطولة مع بداية الموسم الجاري مثل الدوري الإفريقي وكأس العالم للأندية بالإضافة لكأس السوبر للأندية الأبطال وإرهاق اللاعبين جراء التواجد مع مختلف المنتخبات الوطنية.

وأعلنت الرابطة تغريم الأهلي مليون جنيه لاعتذاره عن عدم المشاركة وفقا للائحة.

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