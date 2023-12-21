بعد عدم تواجد اسمه في أمم إفريقيا 2023.. الحكم بكاري جاساما يعلن اعتزاله

الخميس، 21 ديسمبر 2023 - 23:43

كتب : FilGoal

لقطة طرد باكاري جاساما لـ كارلوس كيروش أمام الكاميرون

أعلن الاتحاد الجامبي لكرة القدم اليوم الخميس اعتزال الحكم الدولي بكاري جاساما رسميا.

ونشر الاتحاد الجامبي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بيانا لم يكشف فيه سبب تعليق الحكم صاحب الـ44 عاما لصافرته.

وأوضح الاتحاد الجامبي أن إسهامات جاساما للدوري المحلي لن تتوقف فيما تبقى من الموسم الجاري 2023-2024.

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وبدأ جاساما مسيرته التحكيمية في عام 2007 وتواجد في كأس العالم 2014 و2012 و2022 بالإضافة للعديد من نسخ كأس أمم إفريقيا وكأس العالم للأندية وأولمبياد لندن 2012.

وخلال مسيرته أدار جاساما سبع مباريات لمنتخب مصر كان أبرزهم مباراة الكونغو والتي فاز فيها الفراعنة بهدفين لهدف وتأهل الفريق بسببها إلى كأس العالم 2018.

أما المباراة الأخيرة فكانت ضد الكاميرون في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2021 وفاز فيها الفراعنة بركلات الترجيح.

وخلال تلك المباراة تسبب جاساما في طرد كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر آنذاك ليغيب عن النهائي ضد السنغال.

كما أدار للأهلي 10 مباريات كان آخرهم التعادل مع ماميلودي صنداونز في دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي.

فيما أدار للزمالك أربع مباريات كان آخرهم ضد صنداونز كذلك في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2016.

جدير بالذكر أنه اسم جاساما لم يتواجد في اختيارات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لقائمة الحكام المستدعاة لإدارة مباريات كأس أمم إفريقيا 2023 المقبلة في كوت ديفوار.

بكاري جاساما جامبيا
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