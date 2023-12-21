جيسوس: نسير في الإتجاه الصحيح.. وأزمة الفرج انتهت
الخميس، 21 ديسمبر 2023 - 23:22
كتب : FilGoal
يري جورج جيسوس المدير الفني لنادي الهلال السعودي أن فريقه يسير في الطريق الصحيح عقبر الفوز العريض على أبها.
وفاز الهلال على حساب أبها بنتيجة 7-0 في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة 18 من الدوري السعودي.
وقال جيسوس في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "الهلال يسير في الإتجاه الصحيح، ويلعب بثقة وإلتزام كبيرين".
وأضاف "أمامنا مباراة قبل فترة التوقف، يجب أن يخرج منها بانتصار ونواصل مسيرتنا الجيدة".
وشدد "فترة التوقف قد تكون سلبية لنا لأن رتم الفريق عالي، لكننا سنتعامل معها بالإعداد الجيد خلالها".
وعن ازمته مع سلمان الفرج قائد الهلال أوضح " الأمور حُلت مع سلمان الفرج، وغيابه اليوم لأسباب فنية".
الفوز رفع رصيد الهلال إلى النقطة 50 في صدارة ترتيب دوري روشن، فيما توقف رصيد أبها عند 14 نقطة في المركز 16.
نرشح لكم
مصائب النمور تتواصل.. اتحاد جدة يسقط مجددا بنتيجة 3-1 أمام الرائد انتهت الدوري السعودي - اتحاد جدة (1) (3) الرائد.. خسارة جديدة تشكيل اتحاد جدة - المعيوف مستمر في حراسة مرمى النمور أمام الرائد مدرب أهلي جدة يحسم مصير فيرمينيو رونالدو يستعيد صدارة الهدافين ويقود النصر للفوز على اتفاق جيرارد بثلاثية تشكيل النصر - رونالدو وتاليسكا وماني في مواجهة الاتفاق ميتروفيتش يعادل رونالدو ورقم قياسي.. الهلال يلتهم أبها بسباعية في الدوري السعودي انتهت في الدوري السعودي - الهلال (7) - أبها (0).. حفلة أهداف