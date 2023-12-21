جيسوس: نسير في الإتجاه الصحيح.. وأزمة الفرج انتهت

الخميس، 21 ديسمبر 2023 - 23:22

كتب : FilGoal

جورج جيسوس - الهلال

يري جورج جيسوس المدير الفني لنادي الهلال السعودي أن فريقه يسير في الطريق الصحيح عقبر الفوز العريض على أبها.

وفاز الهلال على حساب أبها بنتيجة 7-0 في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة 18 من الدوري السعودي.

وقال جيسوس في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "الهلال يسير في الإتجاه الصحيح، ويلعب بثقة وإلتزام كبيرين".

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وأضاف "أمامنا مباراة قبل فترة التوقف، يجب أن يخرج منها بانتصار ونواصل مسيرتنا الجيدة".

وشدد "فترة التوقف قد تكون سلبية لنا لأن رتم الفريق عالي، لكننا سنتعامل معها بالإعداد الجيد خلالها".

وعن ازمته مع سلمان الفرج قائد الهلال أوضح " الأمور حُلت مع سلمان الفرج، وغيابه اليوم لأسباب فنية".

الفوز رفع رصيد الهلال إلى النقطة 50 في صدارة ترتيب دوري روشن، فيما توقف رصيد أبها عند 14 نقطة في المركز 16.

الهلال السعودي الدوري السعودي جورج جيسوس
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