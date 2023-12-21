الكوارث مستمرة.. أياكس يودع كأس هولندا أمام فريق درجة رابعة

واصل أياكس موسمه السلبي وودع كأس هولندا بمفاجأة مدوية أمام يو إس في هيراكليس أحد أندية الدرجة الرابعة.

وخسر أياكس من هيراكليس بنتيجة 3-2 في الوقت القاتل في مباراة دور الـ32.

ويعد العام الجاري 2023 أكثر عام خسر فيه أياكس مباريات برصيد 14 مباراة في جميع المسابقات، بعد عام 1964 عندما خسر 17 مباراة آنذاك.

ولأول مرة يحقق هيراكليس الفوز في كأس هولندا منذ 14 مارس 1937.

ولأول مرة يودع أياكس كأس هولندا في تاريخه على يد فريق من الهواة بعد 30 مباراة ضدهم في المسابقة.

الفريق الذي يحتل المركز العاشر في الدرجة الرابعة تقدم عن طريق تيم بيتريز في الدقيقة 16.

وأضاف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 66.

وعاد أياكس في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء بفضل هدفي براين بروبي وتشوبا أكبوم في الدقيقة 83 و89.

وسجل البديل ماتس جروتنبرج الهدف الثالث والفوز القاتل لهيراكليس في الدقيقة الثالثة من الوقت بدلا من الضائع خاطفا بطاقة تأهل تاريخية.

وستقام مباريات دور الـ 16 في الفترة بين 16 و18 يناير 2024 بتواجد 9 فرق من الدوري الهولندي و7 من الدرجات الأدنى.