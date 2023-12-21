بيتيس يوقف قطار جيرونا بتعادل قاتل

الخميس، 21 ديسمبر 2023 - 23:10

كتب : FilGoal

جيرمان بيزيا يحتفل بهدفه ضد جيرونا

أوقف ريال بيتيس قطار جيرونا في الدوري الإسباني بتعادل قاتل بنتيجة 1-1 في الجولة 18 من المسابقة.

وظل جيرونا في الصدارة برصيد 45 نقطة متكبدا التعادل الثالث هذا الموسم.

فيما تعادل بيتيس للمباراة الرابعة تواليا وارتفع رصيده لـ 28 نقطة في المركز السابع.

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وتقدم جيرونا في الدقيقة 39 عن طريق هدافه الأوكراني أرتيم دوبيك من علامة الجزاء.

ورفع الأوكراني رصيده لـ 11 هدفا في المركز الثالث بترتيب هدافي الدوري بعد جود بيلينجهام برصيد 13 هدفا وبورخا مايورال برصيد 21 هدفا.

وسجل المدافع الأرجنتيني خيرمان بيزيا هدف التعادل في الدقيقة 88 من عمر اللقاء.

هدف التعادل منع جيرونا من معادلة الرقم القياسي المسجل باسم ريال مدريد وبرشلونة بالفوز في 8 مباريات متتالية خارج القواعد، حيث توقف رصيدهم عند 7 انتصارات فقط.

ويمتلك ريال مدريد فرصة الانقضاض على الصدارة حال فاز على ألافيس اليوم الخميس.

حيث سيتفوق في الصدارة بفارق المواجهات المباشرة على جيرونا بعد الوصول للنقطة 45 كونه الفريق الوحيد الذي فاز على جيرونا.

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