قرار من معتمد جمال بعد تأجيل مواجهة سيراميكا كليوباترا

الخميس، 21 ديسمبر 2023 - 22:53

كتب : أحمد شوقي صلاح

الزمالك - ساجرادا - معتمد جمال

اتخذ الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة معتمد جمال قرارا جديدا عقب تأجيل مواجهة سيراميكا كليوباترا.

وأعلنت رابطة الأندية المحترفية تأجيل مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا التي كان من المقرر لعبها يوم 2 يناير المقبل.

وقرر معتمد جمال منح اللاعبين راحة لمدة أسبوع، عقب عود بعثة الفريق إلى القاهرة اليوم قادمة من أنجولا، عقب خوض مباراة ساجرادا في بطولة كأس الكونفدرالية.

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ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته يوم الخميس المقبل على ملعب النادي تحضيرا للفترة المقبلة.

وقررت رابطة الأندية تأجيل مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز، بسبب استعدادات منتخب مصر للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وتستضيف كوت ديفوار منافسات أمم إفريقيا في الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير 2024.

وتعادل فريق الزمالك مع ساجرادا الأنجولي بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الأربعاء، باستاد 11 نوفمبر في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ورفع الزمالك رصيده إلى 10 نقاط تصدر بهم المجموعة وضمن التأهل لدور الثمانية، في حين رفع الفريق الأنجولي رصيده إلى 4 نقاط يحتل بهم المركز الثالث.

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