قائمة البرازيل الأولمبي - إندريك وكينيدي يقودان بداية حملة الدفاع عن ذهبيتي الأولمبياد

الخميس، 21 ديسمبر 2023 - 22:53

كتب : FilGoal

إندريك فيليبي - بالميراس

اختار رامون مينيزيس المدير الفني لـ منتخب البرازيلي الأولمبي قائمة مكونة من 23 لاعبا على رأسها إندريك لاعب ريال مدريد المستقبلي للمشاركة في بطولة أمريكا الجنوبية المؤهلة لـ أولمبياد باريس 2024.

وتقام البطولة في الفترة من 20 يناير وحتى 24 فبراير 2024 في فينزويلا.

وضمت القائمة 9 لاعبين محترفين خارج الدوري البرازيلي.

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ولأول مرة ينضم إندريك ودانيلو ولوان كانديدو لقائمة المنتخب الأولمبي البرازيلي.

ويتواجد منتخب البرازيل في المجموعة الأولى التي تضم كل من فينزولا وكولومبيا وبوليفيا والإكوادور.

وجاءت قائمة منتخب البرازيل الأولمبي

حراسة المرمى: مايكل (أتليتكو باراناينسي) – أندرو (جيل فيسنتي البرتغالي) – ماتيوس دونيل (كورينثيانز).

المدافع: فينيسوس توبياس (ريال مدريد الإسباني) – ماتيوس دياز (إنترناسيونال) – لوان كانديدو (ريد بول براجانتينو) – باتريك (ساو باولو) – كيكي فيرنانديز (ألميريا الإسباني) – أرتور شافيز (أكاديمية فيسيو البرتغالي) – روبرت رينان (زينيت سان بطرسبرج الروسي) – ميشيل (بالميراس).

الوسط: أندري سانتوس (نوتنجهام فورست الإنجليزي) – دانيلو (نوتنجهام فورست الإنجليزي) – ألكسندر (فلومينينسي) – مارلون جوميز (فاسكو دا جاما) – رونالد (جريميو) – جابريل بيراني (دي سي يونايتد الأمريكي).

الهجوم: ماركينيوس (نانت الفرنسي) – جيوفاني (كورينثيانز) – إندريك (بالميراس) – جون كينيدي (فلومينينسي) – جابريل بيك (فاسكو دا جاما) – جيليريمي بيرو (كورينثيانز).

وتقسم المنتخبات العشر في القارة اللاتينية إلى مجموعتين كل مجموعة تضم 5 منتخبات.

ويتأهل أول وثانٍ ترتيب المجموعتين وتقام مجموعة نهائية من دور واحد بين الفرق الأربعة المتأهلة لتحديد المنتخبين المتأهلين لنهائيات أولمبياد باريس 2024.

يذكر أن منتخب البرازيل هو آخر من توج بميدالية ذهبية في أولمبياد ريو 2016 وطوكيو 2020.

إندريك قائمة البرازيل الأولمبي
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