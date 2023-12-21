مران الأهلي - ختام الاستعدادات لمواجهة أوراوا من أجل برونزية كأس العالم للأندية

الخميس، 21 ديسمبر 2023 - 22:28

كتب : حسام نور الدين

مران الأهلي

أنهى استعداداته قبل لقاء أوراوا ريد الياباني في مباراة المركز الثالث بكأس العالم للأندية 2023.

وخاض الفريق اليوم الخميس مرانه الختامي على ملعب التدريب 3 بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.

وانطلق المران الختامي بمحاضرة نظرية من جانب مارسيل كولر المدير الفني، شدد خلالها على أهمية تحقيق الفوز باللقاء، للتتويج بالميدالية البرونزية، وإسعاد جماهير الأهلي، مطالبا اللاعبين ببذل قصارى جهدهم خلال اللقاء.

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وأدى اللاعبون تدريبات بدنية متنوعة تحت إشراف أندريس أندويا مخطط الأحمال، من أجل تجهيزهم بشكل قوي لخوض لقاء الغد.

وقاد ميشيل يانكون، مدرب حراس الأهلي، مرانا قويا لحراس الفريق محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.

فيما أجرى اللاعبون تدريبات بالكرة تحت إشراف الجهاز الفني بالكامل، ثم تقسيمة بالكرة شارك فيها كل اللاعبين، قبل أن يختتم الفريق المران بالتدرب على ركلات الجزاء.

ويلتقي الأهلي مع أوراوا الياباني في الرابعة والنصف غدًا الجمعة بتوقيت القاهرة، على ملعب الأمير عبد الله الفيصل الرياضي بجدة، لتحديد الفريق الفائز بالمركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية.

كأس العالم للأندية مران الأهلي
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