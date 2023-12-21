انتهت الدوري الإسباني - ألافيس (0) - (1) ريال مدريد.. انتصار قاتل

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ألافيس وريال مدريد في الجولة 18 من الدوري الإسباني.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 42 نقطة من 17 مباراة.

فيما يحتل ألافيس المركز السابع عشر برصيد 16 نقطة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــا.

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نهاية المباراة بانتصار قاتل لريال مدريد بهدف دون رد.

ق90+2: جوووووووووول قاااااااتل عن طريق فاسكيز يخطف به الانتصار لريال مدريد.

ق84: تسديدة من رودريجو مرت بجوار المرمى بقليل.

ق70: التعادل السبي مازال مستمرا.

ق54: طرد لناتشو بعد العودة لتقنية الفيديو لتدخله بقوة على قدم لاعب ألافيس.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق38: حارس ألافيس يتصدى لتسديدة قوية من فالفيردي.

ق20: التعادل السلبي مازال مستمرا.

ق2: فالفيردي بعد بينية من براهيم يهدر فرصة الهدف الأول الذي تصدى له الحارس

بداية اللقاء