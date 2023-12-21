ميتروفيتش يعادل رونالدو ورقم قياسي.. الهلال يلتهم أبها بسباعية في الدوري السعودي

واصل الهلال انتصاراته المتتالية في الدوري السعودي للمحترفين وحقق انتصارا عريضا على منافسه أبها.

وفاز الهلال على حساب أبها بنتيجة 7-0 في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة 18 من الدوري السعودي.

سجل للهلال: سيرجي سافيتش (هاتريك) وألكساندر ميتروفيتش وسالم الدوسري ومحمد كنو وروبن نيفيز.

الفوز رفع رصيد الهلال إلى النقطة 50 في صدارة ترتيب دوري روشن، فيما توقف رصيد أبها عند 14 نقطة في المركز 16.

وبات الهلال أسرع فريق يصل إلى النقطة 50 في تاريخ الدوري لسعودي للمحترفين.

وللمرة الأولى في تاريخه يحقق الهلال الفوز في 11 مباراة متتالية بدوري المحترفين، فقط النصر(13 انتصار متتالي) حقق سلسلة انتصارت أطول من الهلال بتاريخ المسابقة.

ميتروفيتش سجل في 9 مباريات متتالية ليعادل رقم ثنائي الأهلي السابق، فيكتور سيموس وعمر السومة لأطول سلسلة تسجيل.

ووصل ميتروفيتش إلى الهدف رقم 16 مع الهلال في الدوري السعودي ليعادل كريستيانو رونالدو في صدارة هدافي الدوري.

وصف المباراة

بدأ الهلال المباراة بضغط هجومي وسيطر على الكرة في وسط الملعب دون خطورة على مرمى المنافس.

ونجح الهلال في تسجيل الهدف الأول عن طريق سيرجي سافيتش بعد تمريرة من ياسر الشهراني من يسار منطقة الجزاء ليسدد الأول كرة قوية داخل الشباك في الدقيقة 18.

وعزز ألكسندر ميتروفيتش تقدم الهلال وسجل الهدف الثاني من ركلة جزاء بعد عرقلة سالم الدوسري من سعد ناطق في الدقيقة 25.

وحرم القائم مهاجم الهلال ميتروفيتش من تسجيل الهدف الثالث لفريقه بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

ونجح سالم الدوسري في تسجسل الهدف الثالث لنادي الهلال بعد تمريرة من ميشايل ديلجادو في الدقيقة 72.

وأضاف سافيتش الهدف الرابع لنادي الهلال بعد تمريرة رائعة من ميتروفيتش في الدقيقة 78.

وسجل محمد كنو الهدف الخامس لنادي الهلال بعد انفراد تام بالمرمى في الدقيقة 82.

وأحرز روبن نيفيز الهدف السادس من تسديدة صاروخية في الدقيقة 86 قبل أن يختتم سافيتش حفلة الأهداف وسجل الهدف السابع في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع.

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