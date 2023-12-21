ميتروفيتش يعادل رونالدو ورقم قياسي.. الهلال يلتهم أبها بسباعية في الدوري السعودي

الخميس، 21 ديسمبر 2023 - 22:17

كتب : FilGoal

سافيتش - الهلال - أبها

واصل الهلال انتصاراته المتتالية في الدوري السعودي للمحترفين وحقق انتصارا عريضا على منافسه أبها.

وفاز الهلال على حساب أبها بنتيجة 7-0 في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة 18 من الدوري السعودي.

سجل للهلال: سيرجي سافيتش (هاتريك) وألكساندر ميتروفيتش وسالم الدوسري ومحمد كنو وروبن نيفيز.

أخبار متعلقة:
خسارة ثقيلة.. كوكا يشارك في سقوط بينيديك بخماسبة أمام ريزا سبور بمشاركة كاملة.. عمر فايد يخسر في مباراته الأخيرة مع نوفي بازار 2023 تشكيل ريال مدريد - كيبا في حراسة المرمى أمام ألافيس.. وناتشو يقود الدفاع خبر في الجول - بند يتيح لـ بيراميدز استعادة صابر في يناير 2024

الفوز رفع رصيد الهلال إلى النقطة 50 في صدارة ترتيب دوري روشن، فيما توقف رصيد أبها عند 14 نقطة في المركز 16.

وبات الهلال أسرع فريق يصل إلى النقطة 50 في تاريخ الدوري لسعودي للمحترفين.

وللمرة الأولى في تاريخه يحقق الهلال الفوز في 11 مباراة متتالية بدوري المحترفين، فقط النصر(13 انتصار متتالي) حقق سلسلة انتصارت أطول من الهلال بتاريخ المسابقة.

ميتروفيتش سجل في 9 مباريات متتالية ليعادل رقم ثنائي الأهلي السابق، فيكتور سيموس وعمر السومة لأطول سلسلة تسجيل.

ووصل ميتروفيتش إلى الهدف رقم 16 مع الهلال في الدوري السعودي ليعادل كريستيانو رونالدو في صدارة هدافي الدوري.

Image

وصف المباراة

بدأ الهلال المباراة بضغط هجومي وسيطر على الكرة في وسط الملعب دون خطورة على مرمى المنافس.

ونجح الهلال في تسجيل الهدف الأول عن طريق سيرجي سافيتش بعد تمريرة من ياسر الشهراني من يسار منطقة الجزاء ليسدد الأول كرة قوية داخل الشباك في الدقيقة 18.

وعزز ألكسندر ميتروفيتش تقدم الهلال وسجل الهدف الثاني من ركلة جزاء بعد عرقلة سالم الدوسري من سعد ناطق في الدقيقة 25.

وحرم القائم مهاجم الهلال ميتروفيتش من تسجيل الهدف الثالث لفريقه بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

ونجح سالم الدوسري في تسجسل الهدف الثالث لنادي الهلال بعد تمريرة من ميشايل ديلجادو في الدقيقة 72.

Image

وأضاف سافيتش الهدف الرابع لنادي الهلال بعد تمريرة رائعة من ميتروفيتش في الدقيقة 78.

وسجل محمد كنو الهدف الخامس لنادي الهلال بعد انفراد تام بالمرمى في الدقيقة 82.

وأحرز روبن نيفيز الهدف السادس من تسديدة صاروخية في الدقيقة 86 قبل أن يختتم سافيتش حفلة الأهداف وسجل الهدف السابع في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع.

الدوري السعودي نادي الهلال
نرشح لكم
مصائب النمور تتواصل.. اتحاد جدة يسقط مجددا بنتيجة 3-1 أمام الرائد انتهت الدوري السعودي - اتحاد جدة (1) (3) الرائد.. خسارة جديدة تشكيل اتحاد جدة - المعيوف مستمر في حراسة مرمى النمور أمام الرائد مدرب أهلي جدة يحسم مصير فيرمينيو رونالدو يستعيد صدارة الهدافين ويقود النصر للفوز على اتفاق جيرارد بثلاثية تشكيل النصر - رونالدو وتاليسكا وماني في مواجهة الاتفاق جيسوس: نسير في الإتجاه الصحيح.. وأزمة الفرج انتهت انتهت في الدوري السعودي - الهلال (7) - أبها (0).. حفلة أهداف
أخر الأخبار
إتشيفيري يفتح الباب لكبار أوروبا: لن أجدد تعاقدي مع ريفر بليت دقيقة | أمريكا
أرتيتا: يجب أن نقتل المباريات.. وهذه أسوأ لحظة ضد ليفربول 7 دقيقة | الكرة الأوروبية
مصائب النمور تتواصل.. اتحاد جدة يسقط مجددا بنتيجة 3-1 أمام الرائد 28 دقيقة | سعودي في الجول
رومانو: من البرازيل.. سان جيرمان يتفق على أولى صفقات الشتاء 35 دقيقة | ميركاتو
كلوب: تسيميكاس سيغيب لفترة طويلة.. وكيف أرسنال بهذه القوة؟ 41 دقيقة | الدوري الإنجليزي
العارضة تحمي الصدارة.. صلاح يسجل في تعادل ليفربول مع أرسنال ساعة | الدوري الإنجليزي
وفاة ياسر حسن المدير الإداري لـ الترسانة بعد الوصول لدور الـ 32 من كأس مصر ساعة | الكرة المصرية
بغياب لاوتارو.. إنتر يفوز على ليتشي ويعيد فارق النقاط مع يوفنتوس ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كأس العالم للأندية - الأهلي (4) (2) أوراوا.. البرونزية من نصيب النسر مجددا 2 انتهت كأس العالم للأندية - الأهلي (0)-(2) فلومينينسي.. نهاية المباراة 3 فلومينينسي ينفي عبر في الجول التصريحات المنسوبة لـ مارسيلو عن الأهلي 4 نونو جوميش: كنت سعيدا بترشيحي للانضمام إلى النادي الأفضل في إفريقيا