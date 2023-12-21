خسارة ثقيلة.. كوكا يشارك في سقوط بينيديك بخماسبة أمام ريزا سبور

الخميس، 21 ديسمبر 2023 - 21:56

كتب : FilGoal

أحمد حسن كوكا

سقط بينيديك سبور التركي بمشاركة أحمد حسن "كوكا" في فخ الخسارة أمام ريزا سبور في الجولة 17 من الدوري التركي.

وتلقى فريق كوكا الخسارة الرابعة على التوالي في الدوري التركي هذا الموسم.

ويعد بينيديك سبور الأضعف دفاعا باستقبال 38 هدفا، وثالث أضعف هجوم في المسابقة بتسجيل 17 هدفا، ويحتل المركز 19 قبل الأخير برصيد 13 نقطة.

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وتقدم بينيديك مبكرا في الدقيقة 9 من عمر اللقاء، عن طريق هليل أكبونار.

لكن أصحاب الأرض ردوا بثلاثية في الشوط الأول لينتهي بنتيجة 3-1.

وفي الشوط الثاني عزز أصحاب الأرض التقدم بهدفين إضافيين لتصبح النتيجة 5-1.

وزاد ويلنتون من أوجاع كوكا ورفاقه بتعرضه للطرد بعد الحصول على إنذارين في الدقيقة 62.

وخرج كوكا في الدقيقة 67 وعوضه لياندرو كابيل.

وأهدر الباراجوياني أوسكار روميرو فرصة تسجيل هدف لحفظ ماء الوجه في الدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع لتنتهي المباراة بخسارة قوية لبينيديك سبور.

وارتقى ريزاسبور للمركز السادس برصيد 25 نقطة في الدوري التركي بفارق 3 نقاط عن قيصري سبور الثالث.

أحمد حسن كوكا بينيديك سبور الدوري التركي
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