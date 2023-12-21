بمشاركة كاملة.. عمر فايد يخسر في مباراته الأخيرة مع نوفي بازار 2023

الخميس، 21 ديسمبر 2023 - 21:44

كتب : FilGoal

عمر فايد

خسر نوفي بازار في لقاء مؤجل من الجولة التاسعة من الدوري الصربي أمام سوبوتيكا بهدف دون رد.

عمر فايد

النادي : فنرباهتشة

نوفي بازار

وشارك عمر فايد في اللقاء كاملا وللمباراة السادسة على التوالي مع الفريق.

وتعد تلك المباراة الأخيرة للفريق في 2023، حيث سيخوض أول مباراة له في العاشر من فبراير المقبل في الجولة 20 من المسابقة.

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وجاء هدف اللقاء الوحيد بتسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 86 سجلها فوجو أوبيباريب.

الفوز أوقف رصيد نوفي بازار في المركز الرابع بالدوري الصربي برصيد 29 نقطة.

فيما ارتفع رصيد سوبوتيكا لـ 25 نقطة في المركز التاسع.

وتعد تلك المباراة السادسة لفايد مع الفريق حيث فاز في 4 وخسر 2.

ولم يتواجد اسم فايد في القائمة المبدئية لمنتخب مصر المشاركة في أمم إفريقيا 2023 والتي ضمت 55 لاعبا.

عمر فايد نوفي بازار الدوري الصربي
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