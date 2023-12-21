تشكيل ريال مدريد - كيبا في حراسة المرمى أمام ألافيس.. وناتشو يقود الدفاع

الخميس، 21 ديسمبر 2023 - 21:12

كتب : FilGoal

ألميريا ضد ريال مدريد

تواجد كيبا في حراسة مرمى ريال مدريد لمواجهة ديبورتيفو ألافيس في الجولة 18 من الدوري الإسباني.

ويلتقي الفريقان على ملعب مينديزوريتزا في العاشرة والنصف مساءً.

ويبدأ فران جارسيا بدلا من فيرلاند ميندي الغائب بسبب الإصابة.

أخبار متعلقة:
كأس العالم للأندية - فيليبي ميلو: الأهلي هو ريال مدريد إفريقيا بيلد: ريال مدريد مهتم بإعادة فاران من مانشستر يونايتد تشيفرين يتهكم على ريال مدريد وبرشلونة.. ويشدد:كرة القدم ليست للبيع قائمة ريال مدريد - خط دفاع إجباري في مواجهة ألافيس

ويعوض ناتشو فيرنانديز غياب ديفيد ألابا في الدفاع بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وجاء تشكيل الملكي:

حراسة المرمى: كيبا

الدفاع: لوكاس فاسكيز - ناتشو فيرنانديز – أنطونيو رودريجير – فران جارسيا

الوسط: جود بيلينجهام – لوكا مودريتش – فيدي فالفيردي – توني كروس

الهجوم: رودريجيو - براهيم دياز

وعلى دكة البدلاء: أندري لونين – فران جونزاليس – خوسيلو – أوريلين تشواميني – داني سيبايوس – نيكو باز – جونزالو جارسيا – فينيسيوس توبياس

Image

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 42 نقطة من 17 مباراة.

فيما يحتل ألافيس المركز السابع عشر برصيد 16 نقطة.

ريال مدريد الدوري الإسباني ألافيس تشكيل ريال مدريد
نرشح لكم
الصدارة ملكية.. ريال مدريد يخطف انتصارا قاتلا من ألافيس +90 بيتيس يوقف قطار جيرونا بتعادل قاتل انتهت الدوري الإسباني - ألافيس (0) - (1) ريال مدريد.. انتصار قاتل تشافي: ما يحدث في برشلونة غير مقبول بيلد: ريال مدريد مهتم بإعادة فاران من مانشستر يونايتد بالقدم والرأس.. القائد سيرجي روبيرتو ينقذ برشلونة بفوز مثير أمام ألميريا انتهت الدوري الإسباني - برشلونة (3)-(2) ألميريا.. فوز البرسا تشكيل برشلونة - فيرمن يعوض بيدري أمام ألميريا
أخر الأخبار
حوار في الجول - عبد الملك: منتخب مصر قادر على التتويج بكأس إفريقيا.. وأعمل بدون رخص تدريبية 2 ساعة | فيديو في الجول
الصدارة ملكية.. ريال مدريد يخطف انتصارا قاتلا من ألافيس +90 2 ساعة | الدوري الإسباني
أحمد دياب: اعتذار الأهلي عن كأس الرابطة؟ نتفهم أسبابه 2 ساعة | الكرة المصرية
تقرير مغربي: رئيس الوداد متهم بالإتجار في المخدرات 3 ساعة | الكرة الإفريقية
بعد عدم تواجد اسمه في أمم إفريقيا 2023.. الحكم بكاري جاساما يعلن اعتزاله 3 ساعة | الكرة الإفريقية
جيسوس: نسير في الإتجاه الصحيح.. وأزمة الفرج انتهت 3 ساعة | سعودي في الجول
الكوارث مستمرة.. أياكس يودع كأس هولندا أمام فريق درجة رابعة 3 ساعة | الكرة الأوروبية
بيتيس يوقف قطار جيرونا بتعادل قاتل 3 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العالم للأندية - الأهلي (3)-(1) اتحاد جدة.. إلى نصف النهائي 2 اللائحة تجيب – كم مباراة سيغيب موديست في كأس العالم للأندية بعد الطرد 3 انتهت كأس العالم للأندية - الأهلي (0)-(2) فلومينينسي.. نهاية المباراة 4 فلومينينسي ينفي عبر في الجول التصريحات المنسوبة لـ مارسيلو عن الأهلي