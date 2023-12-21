تشكيل ريال مدريد - كيبا في حراسة المرمى أمام ألافيس.. وناتشو يقود الدفاع

تواجد كيبا في حراسة مرمى ريال مدريد لمواجهة ديبورتيفو ألافيس في الجولة 18 من الدوري الإسباني.

ويلتقي الفريقان على ملعب مينديزوريتزا في العاشرة والنصف مساءً.

ويبدأ فران جارسيا بدلا من فيرلاند ميندي الغائب بسبب الإصابة.

ويعوض ناتشو فيرنانديز غياب ديفيد ألابا في الدفاع بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وجاء تشكيل الملكي:

حراسة المرمى: كيبا

الدفاع: لوكاس فاسكيز - ناتشو فيرنانديز – أنطونيو رودريجير – فران جارسيا

الوسط: جود بيلينجهام – لوكا مودريتش – فيدي فالفيردي – توني كروس

الهجوم: رودريجيو - براهيم دياز

وعلى دكة البدلاء: أندري لونين – فران جونزاليس – خوسيلو – أوريلين تشواميني – داني سيبايوس – نيكو باز – جونزالو جارسيا – فينيسيوس توبياس

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 42 نقطة من 17 مباراة.

فيما يحتل ألافيس المركز السابع عشر برصيد 16 نقطة.