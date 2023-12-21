مصدر من الأهلي يوضح لـ في الجول سبب رئيسي خلف طلب تأجيل مباراتيه في سوبر الأبطال

الخميس، 21 ديسمبر 2023 - 20:13

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - فلومينينسي

أرسل الأهلي خطابا لاتحاد الكرة طلب فيه تأجيل مباراتيه في كأس السوبر للأندية الأبطال 24 ساعة.

وبرر الأهلي طلبه بأن موعد وصوله للإمارات من السعودية عقب مشاركته في كأس العالم للأندية 2023 سيكون 24 ساعة فقط.

وقال مصدر من الأهلي –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com: "لن نسافر من السعودية إلى الإمارات مباشرة عقب مواجهة أوراوا الياباني".

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واستفاض المصدر "بل أن بعثة الفريق سوف تستقل الطائرة في السادسة من مساء يوم السبت وتصل إلى الإمارات في وقت متأخر وبناء عليه لن يكون بمقدور الفريق التدرب سوى مرة واحدة قبل لقاء سيراميكا كليوباترا".

وأتم المصدر "هذا بالإضافة للإرهاق الشديد الذي يعاني منه الفريق لكثرة المشاركة في البطولات".

وسيلعب الأهلي غدا الجمعة مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية أمام أوروا ريدز الياباني.

ومن المقرر أن يخوض مباراة نصف النهائي في بطولة السوبر المستحدثة أمام بطل كأس الرابطة وهو سيراميكا كليوباترا في الـ25 من الشهر الجاري.

فيما يلتقي بيراميدز وصيف الدوري مع مودرن فيوتشر رابع الدوري.

الأهلي سيراميكا كليوباترا كأس السوبر للأندية الأبطال
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