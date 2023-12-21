انتهت في الدوري السعودي - الهلال (7) - أبها (0).. حفلة أهداف

يلعب الهلال ضد أبها ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري السعودي للمحترفين.

ويقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الهلال أمام أبها.

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نهاية المباراة

ق6+90 سيرجي سافيتش يسجل الهدف السابع من ضربة رأسية

ق86 روبن نيفيز يسجل الهدف السادس من ركلة حرة ثابتة

ق82 محمد كنو يسجل الهدف الخامس لنادي الهلال بعد انفراد تام بالمرمى

ق78 ميتروفيتش يصنع وسافيتش يسجل الهدف الرابع لنادي الهلال

ق72 سالم الدوسري يسجل الهدف الثالث لنادي الهلال بعد تمريرة من ميشايل ديلجادو

ق58 عرضية متقنة من روبن نيفيز تجاه ميشايل الذي سدد بقوة ولكن العارضة منعت الكرة من سكون الشباك

ق56 عرضية خطيرة من سالم الدوسري يبعدها دفاع أبها

ق48 سيطرة من لاعبي الهلال على مجريات المباراة

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق37 القائم يحرم ميتروفيتش من تسجيل الهدف الثالث لنادي الهلال

ق25 ميتروفيتش يسجل الهدف الثاني من ركلة جزاء لصالح الهلال بعد عرقلة سالم الدوسري من سعد ناطق.

ق18 الهدف الأول لصالح الهلال عن طريق سافيتش بعد تمريرة من الشهراني من يسار منطقة الجزاء ليسدد الأول كرة قوية داخل الشباك.

ق7سيطرة من لاعبي الهلال على الكرة في وسط الملعب دون خطورة على مرمى المنافس.

انطلاق المباراة