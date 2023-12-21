كأس العالم للأندية - مدرب أوراوا: أريد إنهاء مشواري مع الفريق بالفوز

أوضح البولندي ماسيج سكورزا مدرب أوراوا ريدز الياباني أن مباراة الأهلي ستكون الأخيرة له مع بطل آسيا ويستهدف أن تكون أفضل مباراة له مع الفريق.

ويلتقي الأهلي بطل إفريقيا مع بطل آسيا لتحديد الفريق الفائز بالميدالية البرونزية.

وقال ماسيج عبر موقع النادي الرسمي: "هذه مباراة سيخوضها الجميع بتركيز كبير من أجل الهدف الكبير، ستكون تلك المباراة الأخيرة لي مع الفريق وأعلم أن تصميمنا سيكون قويا في هذه المباراة".

وأضاف "أريد إنهاء مشواري مع الفريق بالفوز، وأعتقد أن هذه المباراة مهمة للغاية للفريق والنادي أكثر من نفسي، وأعتقد إنها خبرة جيدة في نهاية الموسم لأنها المباراة رقم 60 لنا، ونريد أن تكون أفضل مباراة لنا".

وأتم "بالطبع المباراة أمام الأهلي ستكون صعبة، لكن مانشستر سيتي فريق يحلل المباراة ويمكنه تغيير خططه في منصف اللقاء بحسب الخصم، وأعتقد أنهم فريق مرن، وأرى أن الأهلي يلعب بنفس الشكل ومع ذلك، هناك زخم في خط الوسط. ستكون هناك تغييرات في المراكز''.

بطل آسيا بدأ مشواره في البطولة بالفوز على كلوب ليون المكسيكي بنتيجة 1-0 ثم خسر في نصف النهائي من مانشستر سيتي الإنجليزي بنتيجة 3-0.

مباراة المركز الثالث

وكان الأهلي خسر من فلومينينسي البرازيلي بهدفين دون رد.