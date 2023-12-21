الأهلي يطلب تأجيل مباراتيه في كأس السوبر للأندية الأبطال 24 ساعة

أرسل الأهلي خطابا إلى اتحاد الكرة اليوم الخميس طلب خلاله تأجيل انطلاق مباراتيه في كأس السوبر المصري للأندية الأبطال 24 ساعة.

وأوضح الأهلي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن طلبه أن تكون مباراته الأولى في 26 من ديسمبر الجاري على أن تكون المواجهة الثانية يوم 29 من الشهر ذاته.

وأشار الأهلي إلى أن الفارق الزمني لوصوله من السعودية إلى الإمارات وقبل انطلاق مباراته الأولى في البطولة هو 24 ساعة فقط.

وأوضح الأهلي في خطابه أنه منذ بداية الموسم يشارك في بطولات مختلفة متلاحقة مثل الدوري الإفريقي ثم الدوري المصري ومؤجلات كأس مصر من الموسم الماضي ودوري أبطال إفريقيا وأخيرا كأس العالم للأندية.

هذا بالإضافة لمشاركة العديد من اللاعبين مع المنتخبات الوطنية المختلفة خلال الفترة الأخيرة ما تسبب في إرهاق اللاعبين والجهاز الفني بدنيا وذهنيا بشكل غير مسبوق على حد وصف الأهلي.

🚨🚨الأهلي يطلب تأجيل السوبر ٢٤ ساعة لهذا السبب 🦅 pic.twitter.com/IIACTYP8Gm — ‏النادي الأهلي (@AlAhly) December 21, 2023

وسيلعب الأهلي غدا الجمعة مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية أمام أوروا ريدز الياباني.

ومن المقرر أن يخوض مباراة نصف النهائي في بطولة السوبر المستحدثة أمام بطل كأس الرابطة وهو سيراميكا كليوباترا في الـ25 من الشهر الجاري.

فيما يلتقي بيراميدز وصيف الدوري مع مودرن فيوتشر رابع الدوري.