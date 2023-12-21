كأس العالم للأندية - مهاجم أوراوا: الأهلي لم يكن محظوظا.. وسنكون حذرين من المرتدات

أبدى أليكس شالك لاعب أوراوا ريد الياباني إعجابه بما قدمه الأهلي في مباراة فلومينينسي في كأس العالم للأندية 2023.

ويلتقي الأهلي بطل إفريقيا مع بطل آسيا لتحديد الفريق الفائز بالميدالية البرونزية.

وقال شالك عبر حساب النادي الرسمي: "الأهلي فريق منظم ويلعب على الهجمات المرتدات ولعب بشكل جيد للغاية أمام فلومينينسي ولم يكونوا محظوظين، وسنكون حذرين من جودتهم وسنحاول إيقاف المرتدات، ونأمل أن نلعب بقوة هجومية أكبر من مواجهة مانشستر سيتي".

وأضاف "مانشستر سيتي ليس فريقا تواجهه كل أسبوع، علينا إظهار جودتنا أمام الأهلي، ونريد تشكيل المزيد من الخطورة الهجومية، والأمر يعود لنا للفوز باللقاء".

وأكمل "هل تريد حصد لقب هداف البطولة؟ لا أعلم كم سجل كريم بنزيمة، سيكون الأمر صعبا، نريد إنهاء الموسم بأفضل طريقة ممكنة وهذا الأهم، لا يهم من يسجل أو يصنع علينا أن نجعل أوراوا ثالث أفضل فريق في العالم".

وسجل شالك هدف أوراوا الوحيد في البطولة عندما سجل ضد كلوب ليون المكسيكي في الدور الثاني.

ويتصدر كريم بنزيمة مهاجم اتحاد جدة ترتيب هدافي البطولة برصيد هدفين.

مباراة المركز الثالث

وكان الأهلي خسر من فلومينينسي البرازيلي بهدفين دون رد.