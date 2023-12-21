كأس العالم للأندية - مهاجم أوراوا: الأهلي لم يكن محظوظا.. وسنكون حذرين من المرتدات
الخميس، 21 ديسمبر 2023 - 19:25
كتب : FilGoal
أبدى أليكس شالك لاعب أوراوا ريد الياباني إعجابه بما قدمه الأهلي في مباراة فلومينينسي في كأس العالم للأندية 2023.
أليكس شالك
النادي : أوراوا ريد دياموندز
ويلتقي الأهلي بطل إفريقيا مع بطل آسيا لتحديد الفريق الفائز بالميدالية البرونزية.
وقال شالك عبر حساب النادي الرسمي: "الأهلي فريق منظم ويلعب على الهجمات المرتدات ولعب بشكل جيد للغاية أمام فلومينينسي ولم يكونوا محظوظين، وسنكون حذرين من جودتهم وسنحاول إيقاف المرتدات، ونأمل أن نلعب بقوة هجومية أكبر من مواجهة مانشستر سيتي".
وأضاف "مانشستر سيتي ليس فريقا تواجهه كل أسبوع، علينا إظهار جودتنا أمام الأهلي، ونريد تشكيل المزيد من الخطورة الهجومية، والأمر يعود لنا للفوز باللقاء".
وأكمل "هل تريد حصد لقب هداف البطولة؟ لا أعلم كم سجل كريم بنزيمة، سيكون الأمر صعبا، نريد إنهاء الموسم بأفضل طريقة ممكنة وهذا الأهم، لا يهم من يسجل أو يصنع علينا أن نجعل أوراوا ثالث أفضل فريق في العالم".
وسجل شالك هدف أوراوا الوحيد في البطولة عندما سجل ضد كلوب ليون المكسيكي في الدور الثاني.
ويتصدر كريم بنزيمة مهاجم اتحاد جدة ترتيب هدافي البطولة برصيد هدفين.
アル・アハリFC戦に向けた #アレックスシャルク のコメントをお届け🗣️#ClubWC浦和広報 #ClubWC#urawareds #浦和レッズ #WeareREDS #負けたままじゃ終われない pic.twitter.com/IS7AFcdbin— 浦和レッズオフィシャル (@REDSOFFICIAL) December 21, 2023
مباراة المركز الثالث
وكان الأهلي خسر من فلومينينسي البرازيلي بهدفين دون رد.