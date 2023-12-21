بمشاركة شريف وطارق حامد.. الخليج وضمك يواصلان الانتصارات في الدوري السعودي

واصل ناديا الخليج وضمك تحقيق الانتصارات في الدوري السعودي للمحترفين.

وحقق الخليج الذي يضم محمد شريف الانتصار الثالث على التوالي في الدوري السعودي.

وفاز الخليج على الفيحاء بنتيجة 3-0 في المباراة التي ىأقيمت ضمن الجولة 18 من المسابقة.

وسجل وو يونج جانج الهدفي الأولى من ضربة ثابتة في الدقيقة 21.

وأضاف خالد ناري الهدف الثاني لنادي الخليج في الدقيقة 32 من ركلة جزاء.

وعزز سامي الخيبري مدافع الفيحاء تقدم الخليج بالخطأ في مرمى فريقه بعد عرضية أرضية متقنة من خالد ناري حاول الخيبري إبعادها من أمام محمد شريف فأسكنها الشباك في الدقيقة 83.

وشهدت الدقيقة 85 من المباراة خروج محمد شريف ونزول عبد الله السالم بدلا منه.

الفوز رفع رصيد نادي الخليج إلى 22 نقطة في المركز العاشر، فيما توقف رصيد الفيحاء عند 19 نقطة في المركز 11.

ثلاثية ضمك

في المقابل حقق نادي ضمك فوزا ثمينا على حساب الطائي بنتيجة 3-0.

وسجل الثنائي الجزائري فاروق شافعي وعبد القادر بدران الهدفين الأول والثاني في الدقيقتين (58 و86) وعزز ستانشيو نيكولاي تقدم ضمك بالهدف الثالث عند الدقيقة 11 من الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني.

وشهدت المباراة مشاركة طارق حامد في التشكيل الأساسي لمدرب ضمك كوزمين كونترا.

الفوز رفع رصيد ضمك إلى 30 نقطة في المركز الخامس بالدوري السعودي.