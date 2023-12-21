ياسر إبراهيم: اللياقة لن تؤثر علينا ضد أوراوا.. هذا ما سيفيد

لا يؤمن ياسر إبراهيم مدافع الأهلي أن عامل اللياقة البدنية سوف يؤثر على فريقه في مواجهة أوراوا ريدز بقدر عوامل أخرى.

ياسر إبراهيم النادي : الأهلي الأهلي

ويواجه الأهلي منافسه أوراوا ريدز الياباني غدا الجمعة في الرابعة والنصف عصرا في ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية لتحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية 2023.

وتحدث ياسر إبراهيم للصحفيين قبل مران الأهلي الجماعي اليوم الخميس قائلا: "كنا نرغب في التأهل للنهائي وعملنا ولم يقصر أي من اللاعبين ولكن التوفيق لم يكن حليفنا وهذه صفحة وأغلقناها والآن نركز على المباراة المقبلة لنعود بميدالية جديدة".

وكان الأهلي خسر من فلومينينسي البرازيلي يوم الإثنين الماضي بهدفين دون رد في نصف النهائي.

وبسؤاله عن تمتع أوراوا بالسرعة واحتمالية تأثير اللياقة البدنية على الأهلي خاصة بعد خوض مباراتين ضد اتحاد جدة وفلومينينسي في أيام قليلة قال: "الأمر ليس له علاقة باللياقة بل علينا دراسة الفريق المقبل جيدا وهم أيضا لعبوا قبل يومين ومن يركز أكثر ودرس الآخر بشكل أفضل ومع التوفيق هو من سيفوز".