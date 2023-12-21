إنفانتينو: قرار محكمة العدل الأوروبية لا يغير شيئا.. سنواصل تقديم البطولات الأكثر إثارة

يرى جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم أن قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر اليوم الخميس لن يغير شيئا.

ويبدو أن دوري السوبر الأوروبي سيخرج للنور قريبا، وذلك بعد قرار محكمة العدل الأوروبية يوم الخميس (التفاصيل).

وقال إنفانتينو رئيس فيفا في تصريحات نقلتها صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية: "مع كامل الاحترام لمحكمة العدل الأوروبية، فإن حكم اليوم لا يغير شيئا. تاريخيا كنا ننظم أفضل المسابقات في العالم، وسيكون هذا هو الحال أيضا في المستقبل".

وشدد "سنواصل تقديم البطولات الأكثر إثارة وتنافسية وذات مغزى في العالم وسنستخدم إيراداتنا لتطوير كرة القدم في كل ركن من أركان العالم".

وأتم "سيواصل فيفا القيام بذلك، كما هو الحال دائمًا بالتعاون الوثيق مع الاتحادات الأعضاء والاتحادات القارية ومع جميع أصحاب المصلحة في كرة القدم من أجل المنفعة الحصرية للعبتنا على مستوى العالم".

وسبق أن أُعلن منذ عامين إقامة دوري السوبر الأوروبي بين 12 فريقا أوروبيا بواقع 6 من إنجلترا و3 من إيطاليا و3 من إسبانيا، لكن سرعان ما انسحبت الفرق عن دعم الفكرة ولم يتبق سوى ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس.

وتواصل أندية ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس محاولاتها الجاهدة للانشقاق عن الاتحاد الأوروبي وبدء مسابقة تجمع كبار القارة الأوروبية.

وبدأت العاصفة في صيف 2021 ببيان مشترك لـ ريال مدريد، وبرشلونة، ويوفنتوس، وأتليتكو مدريد، وميلان، وإنتر ميلان، ومانشستر يونايتد، ومانشستر سيتي، وتشيلسي، وأرسنال، أعلنوا خلاله إطلاق بطولة "سوبرليج".

لكن خلال أيام قليلة انسحبت كل الأندية باستثناء الثلاثي الأول، ودخل الأطراف في صراعات قضائية من يومها.