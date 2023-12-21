أفشة: الحصول على البرونزية أمر مهم للأهلي وجماهيره

الخميس، 21 ديسمبر 2023 - 18:06

كتب : حسام نور الدين

الأهلي قبل مباراة فلومينينسي - أفشة

قال محمد مجدي "أفشة" لاعب خط وسط الأهلي إن فريقه هدفه الفوز على أوراوا ريدز الياباني والظفر بالميدالية البرونزية.

ويواجه الأهلي منافسه أوراوا ريدز الياباني غدا الجمعة في الرابعة والنصف عصرا في ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية لتحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية 2023.

وتحدث أفشة للصحفيين قبل مران الأهلي الجماعي اليوم الخميس قائلا: "الحصول على المركز الثالث والميدالية البرونزية أمر مهم للفريق والجماهير".

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وأكمل أفشة "من يمتلك التركيز والقدرة على استغلال الفرص سيفوز".

وأتم "درسنا أوراوا جيدا وحضور جماهير الأهلي سيكون له دورا كبيرا في تحفيز اللاعبين في المباراة".

وسبق وحصد الأهلي الميدالية البرونزية ثلاث مرات من قبل بينهم مرتين في آخر ثلاث نسخ أقيمت.

فيما يخوض أوراوا ريدز مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع للمرة الثانية في تاريخه بعد عام 2007.

وحينها فاز على النجم الساحلي بركلات الترجيح 4-2 بعد التعادل بهدفين لكل منهما.

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