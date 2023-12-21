كأس العالم للأندية - معلول: أمامنا فرصة للتتويج بالبرونزية.. ولابد من استغلال الفرص
الخميس، 21 ديسمبر 2023 - 17:54
كتب : حسام نور الدين
شدد علي معلول لاعب الأهلي على جاهزية الفريق أمام أوراوا ريد الياباني في مباراة المركز الثالث بكأس العالم للأندية.
علي معلول
النادي : الأهلي
ويلتقي الأهلي بطل إفريقيا مع بطل آسيا لتحديد الفريق الفائز بالميدالية البرونزية.
وقال معلول في تصريحاته قبل المران الختامي "لم يحالفنا الحظ للوصول إلى نهائي كأس العالم للأندية، وأمامنا فرصة للتتويج بالميدالية البرونزية".
وشدد "لابد أن نستغل الفرص أمام المرمى خلال مواجهة أوراوا الياباني، لحسم المباراة".
وأتم "كأس العالم للأندية في نسختها الحالية ليست سهلة كما يردد البعض، لا سيما أن كل الفرق المشاركة أبطال قارات".
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شاهد أهداف مباراة #الأهلي_فلومينينسي بصوت المعلق محمد حسين ⤵️ #كأس_العالم_للأندية | #SSC pic.twitter.com/NvSs9evwbk— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 18, 2023
مباراة المركز الثالث
وكان الأهلي خسر من فلومينينسي البرازيلي بهدفين دون رد.