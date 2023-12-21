كأس العالم للأندية - معلول: أمامنا فرصة للتتويج ‏بالبرونزية.. ولابد من استغلال الفرص

الخميس، 21 ديسمبر 2023 - 17:54

كتب : حسام نور الدين

الأهلي - فلومينينسي - علي معلول

شدد علي معلول لاعب الأهلي على جاهزية الفريق أمام أوراوا ريد الياباني في مباراة المركز الثالث بكأس العالم للأندية.

ويلتقي الأهلي بطل إفريقيا مع بطل آسيا لتحديد الفريق الفائز بالميدالية البرونزية.

وقال معلول في تصريحاته قبل المران الختامي "لم يحالفنا الحظ للوصول إلى نهائي كأس العالم للأندية، وأمامنا فرصة للتتويج ‏بالميدالية البرونزية".

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وشدد "لابد أن نستغل الفرص أمام المرمى خلال مواجهة أوراوا ‏الياباني، لحسم المباراة".

وأتم "كأس العالم للأندية في نسختها الحالية ليست سهلة كما يردد البعض، ‏لا سيما أن كل الفرق المشاركة أبطال قارات".

مباراة المركز الثالث

وكان الأهلي خسر من فلومينينسي البرازيلي بهدفين دون رد.

وسبق وحصد الأهلي الميدالية البرونزية ثلاث مرات من قبل بينهم مرتين في آخر ثلاث نسخ أقيمت.

ويلعب الأهلي للمرة السادسة في تاريخه بين تسع مشاركات بنصف النهائي وينافس على الميدالية البرونزية.

ويشارك الأهلي للمرة التاسعة في تاريخه والرابعة على التوالي.

فيما يخوض أوراوا ريدز مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع للمرة الثانية في تاريخه بعد عام 2007.

وحينها فاز على النجم الساحلي بركلات الترجيح 4-2 بعد التعادل بهدفين لكل منهما.

الأهلي علي معلول كأس العالم للأندية 2023
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