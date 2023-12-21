كولر: نحتاج للمزيد من التركيز أمام المرمى.. وعلاج إهدار الفرص يحتاج لمزيد من الوقت

طالب مارسيل كولر المدير الفني للأهلي لاعبيه بالمزيد من التركيز أمام مرمى الخصم لإنهاء الفرص وتسجيل الأهداف.

ويواجه الأهلي منافسه أوراوا ريدز الياباني غدا الجمعة في الرابعة والنصف عصرا في ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية لتحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية 2023.

وتحدث كولر للصحفيين قبل المران الجماعي الذي أقيم اليوم الخميس: "هدفنا التتويج بالميدالية البرونزية وهو هدف المنافس أيضا".

وواصل "الفريقان خاضا مباراتين في البطولة وظهرا بشكل جيد، وكنا الأقرب للفوز على فلومينينسي".

وأردف "يحتاج اللاعبون للمزيد من التركيز أمام المرمى وأن يكون هناك شراسة لتسجيل الأهداف للفوز".

واستدرك كولر "لكن علاج إهدار الفرص يحتاج للمزيد من الوقت والتدريبات المستمرة، وهدفنا الفوز على أوراوا وتحقيق الميدالية البرونزية".

وسبق وحصد الأهلي الميدالية البرونزية ثلاث مرات من قبل بينهم مرتين في آخر ثلاث نسخ أقيمت.

فيما يخوض أوراوا ريدز مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع للمرة الثانية في تاريخه بعد عام 2007.

وحينها فاز على النجم الساحلي بركلات الترجيح 4-2 بعد التعادل بهدفين لكل منهما.