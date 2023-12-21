كأس العالم للأندية - مؤتمر جوارديولا: لا أريد الحديث عن دوري السوبر الأوروبي

الخميس، 21 ديسمبر 2023 - 17:15

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا

شدد بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي على افتقاده لـ رياض محرز نجم الفريق السابق وأهلي جدة السعودي الحالي، قبل نهائي كأس العالم للأندية، ورفض الحديث عن دوري السوبر الأوروبي.

ويلتقي فلومينينسي بطل أمريكا الجنوبية مع مانشستر سيتي بطل أوروبا في نهائي كأس العالم للأندية 2023.

وقال بيب في المؤتمر الصحفي: "لا أريد أن أتحدث عن مسألة أعمار اللاعبين، أعرف جيدا أن الموهبة في فلومينينسي ومعنى الحصول على اللقب بالنسبة لهم، وبالنسبة لأمريكا الجنوبية بشكل عام، أعرف أن المباراة حاسمة لهم".

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وأضاف "سنكون على أهبة الاستعداد وسنكن للفريق الاحترام ونعرف إلى أي مدى يلعبون".

وأكمل "هذه فرصة ربما لا تتكرر بالنسبة لي بخوض نهائي كأس العالم للأندية، ويجب أن استثمرها بالشكل الملائم".

وشدد "لست هنا للمرة الأولى، لعبت قبل مع برشلونة النهائي، وكل مباراة يقال إن برشلونة مرشح للفوز، أعتقد أن فلومينينسي أيضا مرشح للفوز لما لا، أنا أدرك المنافسة التي نحن بصددها الآن".

وتابع "فلومينينسي يملك مجموعة لاعبين مميزين سنشاهد أسلوب لعب برازيلي، سيتعين علينا أن نضع في الحسبان، ضرورة الركض بسرعة، ممارسة الضغط، ندرك أن هذا يستنزف كثيرا من الجهد، لأن نعترض الهجمات، أسلوبهم في اللعب لم نواجههم من قبل، يتحركون كثيرا".

وأردف "لا أريد الحديث عن بطولة دوري السوبر الأوروبي ولو لثانية واحدة، النادي هو من يتحدث فقط".

وواصل "جميل أن نرى رياض محرز وتوريه وإيمريك لابورت مجددا، هؤلاء اللاعبين كانوا جزءًا من النجاحات التي تحققت، للأسف لم يتمكنوا من حضور النهائي بسبب التزامهم بمباريات، ولكن نملك ذكريات سويا".

وأتم "نفتقد رياض محرز كثيرا ولكن يظل قراره، محرز كان لاعبا مؤثرا معنا وحقق برفقتنا إنجازات مهمة، تناولنا العشاء سويا في جدة وكنت أتمنى أن يتابع المباراة النهائية من الملعب، ولكنه مرتبط مع فريقه بمواجهة في الدوري".

ويسعى كلا الفريقين لتحقيق اللقب لأول مرة في تاريخه.

وانتصر فلومينينسي على الأهلي بنتيجة 2-0 في نصف النهائي.

فيما انتصر سيتي على أوراوا ريد بنتيجة 3-0 في آخر مباريات نصف النهائي.

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