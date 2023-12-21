انتهت في الدوري السعودي - الخليج (3) (0) الفيحاء.. ضمك (3) (0) الطائي.. طارق وشريف ينتصران

الخميس، 21 ديسمبر 2023 - 17:01

كتب : FilGoal

محمد شريف - الخليج

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي الخليج والفيحاء، وضمك والطائي في الجولة 18 من الدوري السعودي.

ويبدأ محمد شريف أساسيا في هجوم الخليج.

فيما يبدأ طارق حامد في خط وسط ضمك.

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الخليج × الفيحاء

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة

نهاية المباراة

ق85 خروج محمد شريف ونزول عبد الله السالم

ق82 سامي الخيبري مدافع الفيحاء يسجل بالخطأ في مرماه

ق55 حكم المباراة يشهر البطاقة الصفراء في وجه سامي الخيبري مدافع الفيحاء

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق32 خالد ناري يسجل الهدف الثاني لنادي الخليج في شباك الفيحاء من ركلة جزاء

من هنـــــــــــــــــا

ق21 وو يونج جانج يسجل الهدف الأول لنادي الخليج

بداية اللقاء

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ضمك × الطائي

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة

من هنـــــــــــــــــا

نهاية المباراة

ق11+90 نيكولاي ستانسيو يسجل الهدف الثالث لنادي ضمك

ق85 عبد القادر بدران يسجل الهدف الثاني لنادي ضمك

ق57 فاروق شافعي يسجل الهدف الأول لنادي ضمك في شباك الطائي

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق21 تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح الطائي عن طريق سيميدو تصدى لها حارس المرمى بنجاح.

ق10 تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح ضمك عن طريق عبد العزيز الشهراني لكنها بعيدة عن المرمى.

بداية اللقاء

طارق حامد الدوري السعودي الخليج الفيحاء محمد شريف ضمك الطائي
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