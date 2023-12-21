رابطة الدوري الإنجليزي تواصل رفض دوري السوبر الأوروبي

واصلت رابطة الدوري الإنجليزي رفضها لفكرة دوري السوبر الأوروبي، بعد قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن البطولة.

ويبدو أن دوري السوبر الأوروبي سيخرج للنور قريبا، وذلك بعد قرار محكمة العدل الأوروبية يوم الخميس (التفاصيل).

وجاء بيان رابطة الدوري الإنجليزي على النحو التالي:

رابطة الدوري الإنجليزي على علم بالحكم الصادر اليوم من محكمة العدل الأوروبية حول دوري السوبر الأوروبي وسنقوم الآن بدراسة آثاره بشكل كامل على اللعبة.

لا يؤيد الحكم ما يسمى بدوري السوبر الأوروبي، ويستمر الدوري الإنجليزي في رفض أي مفهوم من هذا القبيل.

يمثل المشجعون أهمية حيوية للعبة وقد أوضحوا مرارًا وتكرارًا معارضتهم للفكرة الانفصالية التي تقطع الرابط بين كرة القدم المحلية والأوروبية.

تجدد رابطة الدوري الإنجليزي التزامها بالمبادئ الواضحة للمنافسة المفتوحة التي تدعم نجاح مسابقات الأندية المحلية والدولية.

تزدهر كرة القدم من خلال القدرة التنافسية التي يخلقها الصعود والهبوط، والتأهل السنوي على أساس الجدارة من الدوريات والكؤوس المحلية إلى مسابقات الأندية الدولية والمنافسات والطقوس الطويلة الأمد.

هذه المبادئ منصوص عليها في ميثاق مالكي الدوري الإنجليزي، الذي تم تقديمه في يونيو 2022، والذي يهدف إلى تحسين القوة الجماعية والقدرة التنافسية للدوري بما يحقق مصلحة اللعبة على نطاق أوسع.

ستواصل رابطة الدوري الإنجليزي الانخراط في حوار مفتوح وبناء مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين بكرة القدم، حول أفضل السبل لحماية وتعزيز التوازن التكاملي لكرة القدم المحلية والدولية للأندية.

في الوقت نفسه، كررت الحكومة البريطانية معارضتها للمسابقة الوليدة بعد حكم محكمة العدل الأوروبية.

من جهته، أعلن نادي مانشستر يونايتد رفضه للبطولة في بيان رسمي.

وأفاد النادي في البيان: "موقفنا لم يتغير. نحن لا نزال ملتزمين بالمشاركة في مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وبالتعاون الإيجابي مع يويفا، والدوري الإنجليزي، والأندية الزميلة من خلال رابطة الأندية الأوروبية، من أجل التطوير المستمر للعبة".

وجاء النظام المقترح على النحو التالي:

تتكون البطولة من 64 فريقا موزعين على 3 درجات، دوري النجوم والذهبي والأزرق

المشاركة على أساس الجدارة الرياضية مع عدم وجود أعضاء دائمين في البطولة.

دوري النجوم: 16 فريقا (مجموعتان من 8 فرق)

الدوري الذهبي: 16 فريقا (مجموعتان من 8 فرق)

الدوري الأزرق: 32 فريقا (4 مجموعات من 8 فرق)

14 مباراة لكل فريق في الموسم

7 مباريات على ملعب كل فريق

7 مباريات خارج ملعبه

يوجد صعود وهبوط سنويا بين الدوريات، سيكون التأهل إلى الدوري الأزرق بناء على الأداء في الدوري المحلي.

واتهمت محكمة العدل الأوروبية الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والاتحاد الدولي لكرة القدم بالتصرف ضد قانون المنافسة من خلال منع تشكيل دوري السوبر الأوروبي عام 2021.

من جهته، رد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن دوري السوبر الأوروبي.

وأفاد يويفا في بيان "الاتحاد الأوروبي لكرة القدم واثق من قوة القواعد الجديدة التي أقرها، وخصوصا أنها تمتثل لكل القوانين واللوائح الأوروبية ذات الصلة".

وأضاف البيان "هذا الحكم لا يعني تأييد أو التحقق من صحة ما يسمى بدوري السوبر الأوروبي، بل إنه يسلط الضوء على العجز الموجود مسبقا في إطار الترخيص المسبق ليويفا، وهو الجانب الفني الذي تم الاعتراف به بالفعل ومعالجته في يونيو 2022".

واتهمت محكمة العدل الأوروبية الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والاتحاد الدولي لكرة القدم بالتصرف ضد قانون المنافسة من خلال منع تشكيل دوري السوبر الأوروبي عام 2021.

وأفادت محكمة العدل الأوروبية بأن "قواعد فيفا والاتحاد الأوروبي لكرة القدم بشأن الموافقة المسبقة على مسابقات كرة القدم بين الأندية، مثل دوري السوبر الأوروبي، تتعارض مع قانون الاتحاد الأوروبي".

وذكر بيان محكمة العدل الأوروبية أن فيفا ويويفا عرقلا إقامة مشروع دوري السوبر الأوروبي بشكل غير شرعي، وليس لهما الحق في معاقبة الأندية.

وعلق بيرند رايشارت الرئيس التنفيذي لشركة A22 Sports التي تدير دوري السوبر الأوروبي على قرار محكمة العدل الأوروبية قائلا: "لقد فزنا بحق المنافسة. لقد انتهى احتكار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم".

وأضاف "كرة القدم مجانية، أصبحت الأندية الآن لا تحاف التهديد بالعقوبات ولها الحرية في تحديد مستقبلها"

وتابع "بالنسبة للجماهير، نقترح نقترح بث كل مباريات دوري السوبر الأوروبي مجانا".

وأكمل "وبالنسبة للأندية، سيتم ضمان الإيرادات وتكافل الإنفاق".

في فبراير الماضي، كشفت شركة A22 وجود اقتراح جديد لإقامة بطولة دوري السوبر الأوروبي يعتمد على الجدارة الرياضية حيث سيضم ما بين 60 لـ 80 فريقا.

وسبق أن أُعلن منذ عامين إقامة دوري السوبر الأوروبي بين 12 فريقا أوروبيا بواقع 6 من إنجلترا و3 من إيطاليا و3 من إسبانيا، لكن سرعان ما انسحبت الفرق عن دعم الفكرة ولم يتبق سوى ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس.

وتشاورت الشركة التي تأسست لرعاية إنشاء الدوري السوبر الأوروبي مع ما يقرب من 50 فريقا أوروبيا ووضعت 10 مبادئ لدعم الخطط الجديدة.

وقال بيرند ريتشارت الرئيس التنفيذي لشركة A22: "أسس كرة القدم الأوروبية في خطر الانهيار. حان الوقت للتغيير. الأندية هي التي تتحمل مخاطر ريادة الأعمال في كرة القدم. ولكن عندما تكون هناك قرارات مهمة على المحك، غالبا ما يضطرون للجلوس مكتوفي الأيدي على الهامش حيث تنهار الأسس الرياضية والمالية من حولهم".

وأضاف "أوضحت محادثاتنا أيضا أن الأندية غالبا ما تجد أنه من المستحيل التحدث علنا ضد نظام يستخدم التهديد بفرض عقوبات لإحباط المعارضة".

وأردف "كان حوارنا مفتوحا وصادقا وبناءً وأسفر عن أفكار واضحة حول التغييرات المطلوبة وكيف يمكن تنفيذها. هناك الكثير لنفعله وسنواصل حوارنا".

وأتم "هدفنا هو تقديم مشروع رياضي مستدام للأندية الأوروبية".

المسابقة ستكون منافسة مفتوحة على عدة أقسام، تتكون من 60 إلى 80 فريقا.

يجب أن تكون المشاركة في كل موسم على أساس الجدارة الرياضية، مع عدم وجود أعضاء دائمين.

يجب أن يكون نظام التأهيل مفتوحا، بناءً على الأداء في المسابقات الوطنية، مما يسمح لجميع الأندية بالوصول إلى المنافسة مع الحفاظ على الديناميكيات التنافسية على المستوى الوطني.

وسيخوض كل فريق 14 مباراة كحد أدنى في البطولة المزمع أن تبدأ في موسم 2024-2025.

وستضيف البطولة موارد مالية إضافية لجميع الفرق بأكملها.

كما ستعمل على تعزيز وتطوير لعبة السيدات من خلال وضعها في مركز الصدارة جنبا إلى جنب مسابقات الرجال.

المساهمة بحد أدنى 400 مليون يورو سنويا للتضامن وللأندية التي لا تشارك في المسابقة والقضايا الاجتماعية -أي أكثر من ضعف مساهمة منافسات الأندية الأوروبية الحالية- يجب أن تساعد في تحقيق هذا الهدف.

وتواصل أندية ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس محاولاتها الجاهدة للانشقاق عن الاتحاد الأوروبي وبدء مسابقة تجمع كبار القارة الأوروبية.

وبدأت العاصفة في صيف 2021 ببيان مشترك لـ ريال مدريد، وبرشلونة، ويوفنتوس، وأتليتكو مدريد، وميلان، وإنتر ميلان، ومانشستر يونايتد، ومانشستر سيتي، وتشيلسي، وأرسنال، أعلنوا خلاله إطلاق بطولة "سوبرليج".

لكن خلال أيام قليلة انسحبت كل الأندية باستثناء الثلاثي الأول، ودخل الأطراف في صراعات قضائية من يومها.

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