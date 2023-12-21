كأس العالم للأندية - مدرب فلومينينسي: هذه أهم مباراة على الإطلاق في مسيرتي

وصف فيرناندز دينيز المدير الفني لـ فلومينينسي البرازيلي المباراة النهائية لكأس العالم للأندية بالأهم على الإطلاق في مسيرته الرياضية.

ويلتقي فلومينينسي بطل أمريكا الجنوبية مع مانشستر سيتي بطل أوروبا في نهائي كأس العالم للأندية 2023.

ويلتقي الفريقان يوم الجمعة المقبل في الثامنة مساءً على استاد المدينة الرياضية.

وقال دينيز في المؤتمر الصحفي للنهائي: "هذه المباراة هي الأهم على الإطلاق في مسيرتي، كل مرحلة في مسيرتي كانت فريدة ولكن هذه المرحلة مختلفة، سنواجه فريق ومدرب دخلوا التاريخ من أوسع أبوابه".

وتابع "عملنا كثيرا واجتهدنا كثيرا للوصول هنا، وأنا كنت أحلم كثيرا بالوصول إلى هنا حيث لم أصل إليها كلاعب ولكن أتيحت لي الآن كمدرب".

وأكمل "أنا برازيلي يسير في دمي حب الوطن والافتخار، أنا سعيد كوني من أبناء الوطن الأصليين وفخور بتمثيل البرازيل".

وواصل "في البرازيل كرة القدم بالنسبة لنا أمر جاد، عندما نخسر يشاهدنا الجميع أننا جلبنا العار لهم وعندما ننتصر العكس يحدث".

وأضاف "أرضية الملعب هنا عالية الجودة، ولكن هناك جوانب اخرى تؤثر على أسلوب اللعب بسبب أننا غير معتادين عليها بالبرازيل".

وأردف "الطريقة الأفضل هي الفوز، ان كان هناك استهانة بنا فهذا يحفزنا، مستوانا في الملعب وليس بالعمر".

وأتم "نريد أن نثبت أن الصحافة الإنجليزية خاطئة إن حققنا الفوز، المهم أن نلعب بطريقة رائعة".

ويسعى كلا الفريقين لتحقيق اللقب لأول مرة في تاريخه.

وانتصر فلومينينسي على الأهلي بنتيجة 2-0 في نصف النهائي.

فيما انتصر سيتي على أوراوا ريد بنتيجة 3-0 في آخر مباريات نصف النهائي.