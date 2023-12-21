السوبر المصري - الشناوي في قائمة بيراميدز رغم الإصابة.. وعودة صبحي وعادل

الخميس، 21 ديسمبر 2023 - 14:52

كتب : FilGoal

احتفالات بيراميدز

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة رحلة الفريق إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي لخوض مباريات بطولة كأس السوبر المصري للأبطال.

إبراهيم عادل

النادي : بيراميدز

رمضان صبحي

النادي : بيراميدز

أحمد الشناوي

النادي : بيراميدز

بيراميدز

وتغادر البعثة القاهرة اليوم في طريقها إلى الإمارات لخوض السوبر حيث يلتقي في نصف النهائي مع فيوتشر يوم 25 ديسمبر الجاري.

وشهدت القائمة تواجد أحمد الشناوي حارس المرمى الذي تعرض للإصابة الأسبوع الماضي والذي من المتوقع غيابه لمدة أربعة أسابيع.

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كما تواجد الثنائي رمضان صبحي وإبراهيم عادل والغائب عن مواجهة صنداونز الأخيرة.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - أحمد ميهوب - يوسف نادر.

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - أحمد فتحي - محمد الشيبي - محمد حمدي - كريم حافظ - أسامة جلال - محمود مرعي.

خط الوسط: يوسف أسامة - سيف جعفر - مهند لاشين - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - بلاتي توريه - رمضان صبحي - إبراهيم عادل - إسلام عيسى - محمود عبد العاطي.

خط الهجوم: فخري لاكاي - فيستون ماييلي - دودو الجباس.

وتستضيف الإمارات منافسات كأس السوبر المصري بمشاركة أربعة أندية لأول مرة.

وتقام مباراتا نصف النهائي يوم 25 ديسمبر الجاري بينما النهائي يوم الخميس المقبل.

رمضان صبحي السوبر المصري بيراميدز إبراهيم عادل
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