مواجهة سعودية نارية محتملة.. الكشف عن تفاصيل قرعة دوري أبطال آسيا

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن تفاصيل قرعة ثمن نهائي دوري أبطال آسيا والقرر إجرائها يوم الخميس المقبل.

وتأهل 16 فريقا إلى الأدوار الإقصائية المقرر إقامتها في فبراير المقبل، من بين 40 فريقا خاضوا دور المجموعات.

ويتم تقسيم دوري أبطال آسيا إلى شرق وغرب القارة على أن يتأهل بطل من كل منطقة قبل إقامة النهائي.

وتأهل من منطقة الغرب كل من الهلال واتحاد جدة والنصر السعوديين في المركز الأول بجانب العين الإماراتي وناساف الأوزبكي.

بينما فرق الفيحاء السعودي وسباهان الإيراني ونافباخور الأوزبكي تأهلوا من المركز الثاني.

وكشف الاتحاد الآسيوي عن وضع أندية المركز الأول في وعاء، بينما أفضل ثلاثة أندية حققت المركز الثاني في وعاء آخر.

وبعد ذلك سيتم اختيار أحد أندية المركز الأول بشكل عشوائي لينضم إلى أندية وعاء المركز الثاني.

مما قد يسفر عن مواجهة سعودية نارية إذا تم اختيار أحد أندية الهلال أو اتحاد جدة أو النصر لوعاء فرق المركز الثاني مما قد يجعل هذا الفريق يواجه الثنائي الآخر مبكرا.

وتلعب أندية الغرب مواجهات ذهاب الدور ثمن النهائي في 12و13 فبراير قبل خوض الإياب المقرر في 19 و20 من الشهر ذاته.

بينما ربع النهائي سيقا أيام 4 و5 و11 و12 مارس المقبل ثم نصف النهائي يومي 16 و23 أبريل.

وتختتم منافسات دوري أبطال آسيا بإقامة النهائي في يومي 11 و18 مايو.