مواجهة سعودية نارية محتملة.. الكشف عن تفاصيل قرعة دوري أبطال آسيا

الخميس، 21 ديسمبر 2023 - 13:20

كتب : FilGoal

النصر - الهلال

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن تفاصيل قرعة ثمن نهائي دوري أبطال آسيا والقرر إجرائها يوم الخميس المقبل.

وتأهل 16 فريقا إلى الأدوار الإقصائية المقرر إقامتها في فبراير المقبل، من بين 40 فريقا خاضوا دور المجموعات.

ويتم تقسيم دوري أبطال آسيا إلى شرق وغرب القارة على أن يتأهل بطل من كل منطقة قبل إقامة النهائي.

أخبار متعلقة:
بعد استبعاده من كأس آسيا.. عمر السومة: قررت الاعتزال دوليا قطر تمدد صلاحية بطاقة هيا من أجل أمم آسيا 2023 كوبر يستبعد عمر السومة من قائمة سوريا في أمم آسيا الاتحاد الروسي لكرة القدم يرفض الانضمام إلى آسيا

وتأهل من منطقة الغرب كل من الهلال واتحاد جدة والنصر السعوديين في المركز الأول بجانب العين الإماراتي وناساف الأوزبكي.

بينما فرق الفيحاء السعودي وسباهان الإيراني ونافباخور الأوزبكي تأهلوا من المركز الثاني.

وكشف الاتحاد الآسيوي عن وضع أندية المركز الأول في وعاء، بينما أفضل ثلاثة أندية حققت المركز الثاني في وعاء آخر.

وبعد ذلك سيتم اختيار أحد أندية المركز الأول بشكل عشوائي لينضم إلى أندية وعاء المركز الثاني.

مما قد يسفر عن مواجهة سعودية نارية إذا تم اختيار أحد أندية الهلال أو اتحاد جدة أو النصر لوعاء فرق المركز الثاني مما قد يجعل هذا الفريق يواجه الثنائي الآخر مبكرا.

وتلعب أندية الغرب مواجهات ذهاب الدور ثمن النهائي في 12و13 فبراير قبل خوض الإياب المقرر في 19 و20 من الشهر ذاته.

بينما ربع النهائي سيقا أيام 4 و5 و11 و12 مارس المقبل ثم نصف النهائي يومي 16 و23 أبريل.

وتختتم منافسات دوري أبطال آسيا بإقامة النهائي في يومي 11 و18 مايو.

الهلال الاتحاد النصر دوري أبطال آسيا
نرشح لكم
مواعيد مباريات الخميس 21 ديسمبر 2023.. ريال مدريد وثنائي المحترفين بالدوري السعودي الشرق الأوسط: الفتح يسعى لضم فيرمينو 5 عروض لنجم اتحاد جدة طبيب منتخب البرازيل يوضح موقف نيمار من كوبا أمريكا 2024 الزمالك يوضح لـ في الجول حقيقة عرض الشباب لضم زيزو صحيفة اليوم: بداية المفاوضات مع الشناوي للانتقال إلى الدوري السعودي "الشباب السعودي مستعد لضم زيزو مقابل 8 ملايين دولار" وكيل لوكاكو يوضح حقيقة انتقاله إلى الهلال السعودي
أخر الأخبار
الكشف عن نظام دوري السوبر الأوروبي بعد عودته للحياة 6 دقيقة | الكرة الأوروبية
مواجهة سعودية نارية محتملة.. الكشف عن تفاصيل قرعة دوري أبطال آسيا 25 دقيقة | سعودي في الجول
بيان من برشلونة بعد قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن دوري السوبر 46 دقيقة | الكرة الأوروبية
بيريز يعلق على قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن دوري السوبر ساعة | الكرة الأوروبية
حازم إمام: غير مؤهل لإدارة الزمالك حاليا.. وتأثرت نفسيا بسبب قرار حسن شحاتة ساعة | الكرة المصرية
يويفا يرد على حكم محكمة العدل الأوروبية بشأن دوري السوبر ساعة | الكرة الأوروبية
سان جيرمان يحافظ على مدافعه حتى 2026 ساعة | الكرة الأوروبية
هيثم عرابي يتحدث عن مصير عمر كمال وموقف كريم وليد.. والمنافسة على لقب الدوري 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العالم للأندية - الأهلي (3)-(1) اتحاد جدة.. إلى نصف النهائي 2 كلوب بعد هزيمة ليفربول أمام سانت جيلواز: أنا السبب.. لن أقيم لاعبا بعد تلك المباراة 3 اللائحة تجيب – كم مباراة سيغيب موديست في كأس العالم للأندية بعد الطرد 4 انتهت كأس العالم للأندية - الأهلي (0)-(2) فلومينينسي.. نهاية المباراة