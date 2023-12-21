حازم إمام: أنا غير مؤهل لإدارة الزمالك حاليا.. وتأثرت نفسيا بسبب قرار حسن شحاتة

الخميس، 21 ديسمبر 2023 - 12:37

كتب : FilGoal

حازم إمام في مؤتمر تقديم قميص الزمالك الجديد مع شركة تيمبو

اعترف حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري الحالي وأسطورة الزمالك بأنه غير مؤهل حاليا لإدارة القلعة البيضاء.

وكشف إمام عن حزنه الشديد من قرار حسن شحاتة باستبعاده من أمم إفريقيا 2006 رغم حبه الكبير لمدرب منتخب مصر السابق.

وقال حازم إمام عبر قناة أون تايم سبورتس: "ابتعادي عن انتخابات نادي الزمالك لا علاقة له بالخوف من تكرار سيناريو والدي - حمادة إمام- مع كمال درويش، لكنني أرى أنني غير مؤهل للزمالك في ذلك التوقيت، الوضع يحتاج رأسماليين حاليا".

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وتابع "بالتأكيد أتمنى أن أكون رئيسا لنادي الزمالك يوما ما، ولكنني لا أحب الجو العام في الرياضة حاليا، (الموضوع بقى غلس) والكل يعلق على أي كلمة".

وأوضح إمام "بالفعل فكرت أكثر من مرة في تقديم استقالتي من اتحاد الكرة، ولكن في الوقت الحالي لا أفكر".

وبسؤاله هل ندم على التواجد في مجلس هاني أبو ريدة أجاب "على المستوى الإداري اكتسبت بعض الخبرات أفادتني في الوقت الحالي، وأنا أحب أبو ريدة على المستوى الشخصي، هناك بعض الأمور لم تسير على ما يرام ولكنها خبرات".

وشدد حازم إمام "غير صحيح رفضي أنا أو محمد بركات، استمرار عصام الحضري في جهاز منتخب مصر، تحدثت مع روي فيتوريا كثيرا من أجل إقناعه بالأمر ولكنه أوضح لي أنه سيضم آخر أجنبي".

أما عن انتخابات الزمالك فقال: "بالفعل كنت داعم لقائمة حسين لبيب في انتخابات الزمالك، وقلت سابقا أنني أتمنى أن يتم الاتفاق بين فاروق جعفر والقائمة".

وواصل "في النهاية فاروق جعفر من قادة الزمالك وقيمة كبيرة في النادي ولكنه لم يملك قائمة في الانتخابات".

وكشف حازم إمام "أعشق حسن شحاتة منذ صغري، وحتى الآن بالنسبة لي قيمة وقامة كبيرة، بالفعل حزنت جدا من استبعادي في أمم إفريقيا 2006 وكنت أتمنى التواجد".

وشدد إمام "لكن ذلك الموقف لم يغير من تقديري له، كانت تلك البطولة ستكون الأخيرة بالنسبة لي خاصة أنها في مصر، بعد ذلك القرار هبط مستواي بشكل كبير بسبب التأثر نفسيا من الأمر".

واختتم حازم إمام تصريحاته "لم أكن قريبا من الانضمام إلى الأهلي، شرف لأي شخص اللعب للفريق ولكن كل من الأهلي والزمالك له ناسه".

الزمالك حازم إمام
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