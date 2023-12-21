سان جيرمان يحافظ على مدافعه حتى 2026

أعلن باريس سان جيرمان تمديد عقد مدافعه بريسنيل كيمبيمبي حتى عام 2026.

وأفاد النادي في بيان: "يسر باريس سان جيرمان أن يعلن تمديد عقد بريسنيل كيمبيمبي".

وأضاف البيان "سيبقى المدافع البالغ من العمر 28 عامًا في النادي حتى 30 يونيو 2026".

عقد كيمبيمبي كان سينتهي في صيف 2024، وكان يمكنه التفاوض مع أي فريق في يناير المقبل، من أجل الانضمام إليه الصيف المقبل.

ويغيب الدولي الفرنسي عن الملاعب بسبب إصابة في وتر أكيليس.

ومن المقرر أن يخضع لعملية جراحية في الأيام القليلة المقبلة من أجل العودة في أقرب وقت ممكن.

كيمبيمبي بدأ مسيرته الاحترافية في سان جيرمان قبل نحو 9 سنوات منذ قرابة تسع سنوات بعدما شق طريقه في فرق الشباب.

ووقع اللاعب على أول عقد احترافي له في مارس 2015.

وظهر بريسنيل في 237 مباراة بقميص سان جيرمان في جميع المسابقات.

وحصد كيمبيمبي 23 لقبًا: 7 دوري فرنسي (2015، 2016، 2018، 2019، 2020، 2022، 2023)، و6 كأس فرنسا (2015، 2016، 2017، 2018، 2020، 2021).

و5 ألقاب بطولة الرابطة الفرنسية (2015، 2016، 2017، 2018، 2020) و5 ألقاب للسوبر الفرنسي (2014، 2016، 2017، 2020، 2022).

مع المنتخب الفرنسي، توج بريسنيل بلقب كأس العالم 2018.

video:1