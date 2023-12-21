كأس العالم للأندية - في مباراة البرونزية.. الأهلي بالزي الأسود أمام أوراوا

يظهر فريق الأهلي بالزي الأسود "الاحتياطي" أمام أوراوا ريدز الياباني في كأس العالم للأندية.

ويلعب فريق الأهلي أمام منافسه الياباني ضمن مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع والفائز بالميدالية البرونزية.

وأسفر الاجتماع الفني صباح اليوم الخميس عن ارتداء الأهلي الزي الأسود بالكامل، بينما يلعب أوراوا بالقميص الأحمر والشورت الأبيض.

ويرتدي حارس مرمى الأهلي الزي الأزرق، بينما حارس أوراوا سيرتدي اللون الأخضر.

وكان الأهلي قد تغلب على اتحاد جدة في المباراة الأولى بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، قبل أن يخسر من فلومينينسي البرازيلي بهدفين دون مقابل في نصف النهائي.

ولعب الأهلي مباراته الأولى بالقميص الأحمر بينما المباراة الثانية بالقميص الجديد باللون الرمادي.

وحضر الاجتماع الفني، خالد مرتجي رئيس بعثة الأهلي وخالد بيبو مدير الكرة.

ويسعى الأهلي لتحقيق الميدالية البرونزية للمرة الرابعة في تاريخه والثالثة خلال آخر أربع نسخ أقيمت.

ويقام اللقاء في الرابعة والنصف من عصر غدا الجمعة على ملعب الأمير عبد الله الفيصل الرياضي بجدة.

وكان فريق أوراوا قد تغلب على كلوب ليون المكسيكي بهدف دون مقابل في المباراة الأولى قبل أن يخسر من مانشستر سيتي بثلاثة أهداف دون مقابل.