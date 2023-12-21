تصنيف فيفا - لا جديد في ترتيب المراكز الأولى ومنتخب مصر.. وتقدم كوت ديفوار

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن التصنيف العالمي لمنتخبات الرجال والذي لم يشهد سوى تغييرات طفيفة على مستوى الترتيب.

واستمر منتخب مصر في المركز 33 عالميا بتصنيف فيفا، كخامس إفريقيا ورابع العرب.

ولم تشهد قائمة أفضل 10 مراكز أي تغييرات على مستوى الترتيب.

إذ استمر منتخب الأرجنتين في الصدارة متفوقا على فرنسا صاحبة المركز الثاني.

وعلى مستوى منتخبات إفريقيا، تقدم منتخب كوت ديفوار مركزا ليصبح 49 عالميا بدلا من 50.

وجاءت قائمة المراكز الأولى كالآتي:

1- الأرجنتين

2- فرنسا

3- إنجلترا

4- بلجيكا

5- البرازيل

6- هولندا

7- البرتغال

8- إسبانيا

9- إيطاليا

10- كرواتيا

أما منتخبات إفريقيا فجاء ترتيبها كالآتي:

13- المغرب

20- السنغال

28- تونس

30- الجزائر

33- مصر

42- نيجيريا

46- الكاميرون

49- كوت ديفوار

51- مالي

57- بوركينا فاسو

61- غانا