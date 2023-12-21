مواعيد مباريات الخميس 21 ديسمبر 2023.. ريال مدريد وثنائي المحترفين بالدوري السعودي

الخميس، 21 ديسمبر 2023 - 10:11

كتب : FilGoal

هدف جود بيلينجهام لريال مدريد ضد فياريال

يشهد اليوم الخميس الموافق 21 ديسمبر 2023 عددا من المباريات المختلفة.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا

الدوري الإسباني

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يحل جيرونا متصدر ترتيب المسابقة ضيفا على ريال بيتيس ضمن منافسات الجولة الثامنة.

ويقام اللقاء في تمام الثامنة مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 4.

بينما يحل ريال مدريد ضيفا على ديبورتيفو ألافيس في العاشرة والنصف مساء.

ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 1.

الدوري السعودي

يستضيف ضمك الذي يلعب ضمن صفوفه طارق حامد فريق الطائي ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من المسابقة.

بينما الخليج الذي يلعب ضمن صفوفه محمد شريف، يستضيف فريق الفيحاء.

وتقام المباراتان في تمام الخامسة مساء وسيتم نقلهما عبر شبكة SSC Sport المشفرة.

وتختتم منافسات اليوم عندما يستضيف الهلال فريق أبها في تمام الثامنة مساء.

الدوري التركي

يحل بنديك سبور الذي يلعب ضمن صفوفه أحمد حسن كوكا ضيفا على تشايكور ريزه سبور في تمام الرابعة عصرا.

ريال مدريد طارق حامد أحمد حسن كوكا الدوري السعودي محمد شريف
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