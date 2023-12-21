كأس إيطاليا - خروج حامل اللقب.. بولونيا يصعق إنتر في الشوط الإضافي

الخميس، 21 ديسمبر 2023 - 01:09

كتب : FilGoal

دان ندوي

تواصلت المفاجآت في كأس إيطاليا وودع إنتر حامل اللقب البطولة من دور الـ 16 أمام بولونيا بنتيجة 2-1 بعد الوصول لشوطين إضافيين.

وودع نابولي من قبل البطولة مبكرا بعد الخسارة برباعية ضد فروسينوني بنتيجة 4-0.

وسيلتقي بولونيا مع فيورنتينا في ربع النهائي بعدما فاز الأخير على بارما بفضل ركلات الجزاء.

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وأهدر لاوتارو مارتينيز ركلة جزاء في الدقيقة 65 من عمر اللقاء.

وانتهى اللقاء بنتيجة 0-0 ولجأ الفريقان لشوطين إضافيين.

وتقدم إنتر عن طريق كارلوس أجوستو في الدقيقة 92.

وقلب بولونيا الأوضاع في الدقيقة 112 عن طريق سان بيوكيما ثم الدقيقة 116 عن طريق دان ندوي وكلاهما من صناعة جوشوا زيكريزي.

ولم يخسر بولونيا أمام إنتر في آخر 3 مباريات حيث فاز 1-0 في الدور الثاني من الموسم الماضي.

وفرض التعادل بنتيجة 2-2 بعدما تأخر بنتيجة 2-0 في الدور الأول من الدوري الإيطالي هذا الموسم.

ثم أكمل تفوقه بإقصاء بطل الكأس في آخر موسمين.

إنتر بولونيا كأس إيطاليا
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