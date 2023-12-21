وفيتان و8 جرحى.. حادث مروري خطير لفريق مولودية البيض الجزائري

تعرض فريق مولودية البيض الجزائري لحادث مروري خطير.

وأودى الحادث بحسب صحيفة النهار الجزائرية، بحياة شخصين و8 جرحى ضمن صفوف الفريق.

وتوفى الحارس زكرياء بوزياني، و مساعد المدرب خالد مفتاح بفريق مولودية البيض.

وتعرضت بعثة فريق مولودية البيض إلى الحادث وهى في طريقها إلى ولاية تيزي وزو لمواجهة شبيبة القبائل.

وكان من المقرر أن تقام المباراة يوم الجمعة وذلك ضمن منافسات الدوري الجزائري لكرة القدم.

وقال سمير بوشحيط رئيس مكتب التنسيق المروري بالسلطات الجزئارية عبر صحيفة "النهار": "انحراف حافلة كانت تقل فريق مولودية البيض،كانت متجهة إلى تيزي وزو من اجل إجراء مقابلة في كرة القدم".

وأضاف "الحادث وقع على مستوى الطريق الولائي رقم 6 الرابط بين بلدية السوقر وسي عبد الغني، و تمثل الحادث في انحراف الحافلة كانت على متنها لاعبي نادي مولودية البيض".

الصحيفة ذاتها أوضحت أن الاتحاد الجزائري لكرة القدم تأجيل جميع مباريات نهاية الأسبوع بكل أقسامها بعد الحادث الأليم الذي تعرض له وفد مولودية البيض.