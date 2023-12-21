الكشف عن منافس ليفربول في نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

أقيمت صباح اليوم الخميس مراسم قرعة نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

وتأهل إلى نصف النهائي كل من ميدلزبره وتشيلسي وليفربول وفولام.

جاء ذلك عقب تغلب ميدلزبره على بورت فالي، وليفربول على وست هام، وتشيلسي على نيوكاسل، وفولام على إيفرتون.

وسيلتقي ميدلزبره مع تشيلسي فيما يواجه ليفربول منافسه فولام.

ويقام نصف النهائي من مباراتين ذهاب وإياب، وبناء عليه سيحل تشيلسي ضيفا على ميدلزبره أولا.

فيما يستضيف ليفربول منافسه فولام في الثامن من يناير المقبل قبل أن يحل ضيفا عليه في الـ22 من الشهر ذاته.

ويعد ليفربول هو أكثر من توج باللقب بواقع تسع مرات مقابل ثمانية لمانشستر سيتي وستة لمانشستر يونايتد.

وكانت آخر مرة توج فيها ليفربول باللقب في موسم 2021-2022.

أما تشيلسي فتوج باللقب خمس مرات وكانت آخر مرة ظفر فيها بالكأس في 2015.

فيما ظفر ميدلزبره بالقب مرة وحيدة في تاريخه في سنة 2004.

ولم يسبق لفولام التأهل من قبل لنهائي البطولة.