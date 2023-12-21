في يوم ميلاده.. 3 أرقام قياسية لمبابي تقود سان جيرمان للانفراد بصدارة الدوري

قاد كيليان مبابي فريق باريس سان جيرمان للانفراد بصدارة ترتيب الدوري الفرنسي.

وفاز باريس سان جيرمان على ميتز بنتيجة 3-1 ضمن الجولة 17 من منافسات المسابقة.

وسجل أهداف باريس سان جيرمان: فيتينيا في الدقيقة (49) وكيليان مبابي (هدفين) في الدقيقتين (61 و83).

فيما أحرز ماثيو أدول هدف ميتز الوحيد عند الدقيقة (72) من المباراة.

المباراة شهدت الظهور الأول لشقيق كيليان الأصغر إيثان مبابي مع باريس سان جيرمان.

الفوز رفع رصيد باريس سان جيرمان إلى 40 نقطة في الصدارة بفارق 5 نقاط عن نيس صاحب المركز الثاني.

فيما توقف رصيد ميتز عند 16 نقطة في المركز 14 بجدول الترتيب.

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مبابي قرر الاحتفال بعيد ميلاده بهذا الهدف الرائع في شباك ميتز ⚽🎂pic.twitter.com/P9dBacup4q — FilGoal (@FilGoal) December 20, 2023

أرقام مبابي

كيليان مبابي احتفل ببلوغه عامه الـ25 على أفضل ما يكون وسجل ثنائية في شباك ميتز.

وبات مبابي ثالث لاعب يسجل ثنائية مع سان جيرمان في يوم ميلاده بعد مصطفى دحلب (31 سنة) ضد لانس في 8 فبراير 1983 وأنخيل دي ماريا (29 سنة) ضد برشلونة في 14 فبراير 2017.

مبابي أصبح أول لاعب يسجل 18 هدفا بعد 17 جولة في الدوري الفرنسي منذ جوزيب سكولبار في موسم 1970/1971.

كما أصبح كيليان مبابي أول لاعب يسجل 182 هدفا في 5 بطولات كبرى في عيد ميلاده ال 25 منذ جيمي جريفز في عام 1965.