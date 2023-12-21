مصطفى محمد يتسبب في طرد لوفرين ويتعرض لإصابة قوية في الرأس.. ونانت يخسر من ليون

تسبب مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر ونانت في طرد ديان لوفرين مدافع أولمبيك ليون خلال مباراة الفريقين في الدوري الفرنسي.

وخسر نانت ضد ليون بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 17 من الدوري الفرنسي.

وحقق ليون الفوز الثاني على التوالي بعد سلسلة من النتائج السلبية، ليصل إلى النقطة رقم 16 في المركز الـ15 بجدول ترتيب الدوري الفرنسي ويبتعد عن مراكز الهبوط.

بينما تجمد رصيد نانت عند النقطة 18 في المركز الـ12.

بدأ مصطفى محمد المباراة على مقاعد البدلاء وشارك بين الشوطين مع فريقه نانت.

وسجل ليون هدف الفوز في الدقيقة 49 والذي جاء عن طريق ألكساندر لاكازيت.

بعد ذلك تسبب مصطفى محمد في طرد ديان لوفرين مدافع ليون وليفربول السابق في الدقيقة 84.

وتدخل لوفرين بقوة على قدم مصطفى محمد، ليتوقف اللعب ويعود الحكم إلى الفيديو لمراجعة اللعبة.

بعدها قرر الحكم طرد لوفرين ليغادر الملعب ويكمل ليون المباراة بعشرة لاعبين.

وحاول نانت في الدقائق المتبقية إحراز هدف التعادل ولكن هجماته لم تكتمل بنجاح أمام مرمى ليون.

وتعرض مصطفى محمد للإصابة في الرأس بعد اصطدام قوي مع كلينتون ماتا لاعب ليون الذي أصيب أيضا في الرأس.

وتوقفت المباراة وتلقى مصطفى العلاج قبل أن يضمد الجهاز الطبي لفريق نانت رأس مهاجم منتخب مصر ليعود ويكمل اللعب.

وكذلك تلقى كلينتون ماتا لاعب ليون العلاج وربط رأسه واستكمل المباراة.

ولم تتغير النتيجة في الدقائق القليلة المتبقية من الوقت بدل الضائع، ليحقق ليون الفوز على نانت.