صلاح يسجل.. ليفربول يدمر وست هام بخماسية ويطير لنصف نهائي كأس الرابطة

تأهل ليفربول إلى نصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية بالفوز على وست هام اليوم الأربعاء بخمسة أهداف لهدف.

وأقيمت المباراة في ملعب أنفيلد معقل نادي ليفربول.

افتتح دومينيك سوبوسلاي أهداف المباراة بتسديدة صاروخية في الدقيقة 28.

وأضاف كورتيس جونس الهدف الثاني للريدز بتسديدة من بين قدمي الحارس ألفونسو أريولا.

وفي الدقيقة 71 سجل كودي جاكبو هدفا ثالثا بتسديدة زاحفة من على حدود منطقة الجزاء.

وقلص جارود بوين النتيجة بهدف لوست هام في الدقيقة 77 إثر تسديدة مقوسة.

لكن في الدقيقة 82 أضاف محمد صلاح الهدف الرابع للريدز بتسديدة يسارية زاحفة إثر انفراد تام من منتصف الملعب.

وعقب مرور دقيقتين أضاف كورتيس جونس الهدف الخامس لليفربول بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وشهدت المباراة مشاركة صلاح فيها في الدقيقة 60 بدلا من دومينيك سوبوسلاي.

بتلك النتيجة أكمل ليفربول أضلاع المربع الذهبي في البطولة رفقة كل من تشيلسي وفولام وميدلزبره.

وعاد ليفربول للتأهل إلى نصف النهائي بعد موسم واحد من الغياب عن ذلك الدور.

ويعد ليفربول هو أكثر من توج باللقب بواقع تسع مرات مقابل ثمانية لمانشستر سيتي وستة لمانشستر يونايتد.

وكانت آخر مرة توج فيها ليفربول باللقب في موسم 2021-2022.

ملخص المباراة

بدات المباراة بضغط قوي من قبل ليفربول وكاد هارفي إيليوت يسجل هدفين من تسديدتين رائعتين لكن في كل مرة مرت الكرة بجوار المرمى بقليل.

وفي الدقيقة 28 سجل سوبوسلاي الهدف الأول للريدز بتسديدة صاروخية.

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سوبوسلاي يعطي هدف التقدم لليفربول من تسديدة ولا أروع#كأس_الرابطة_الإنجليزية pic.twitter.com/RzydQC3Eof — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 20, 2023

وكاد جاكبو يسجل هدفا ثانيا لكن تسديدته مرت بجوار المرمى بقليل.

ومع قدوم الشوط الثاني انفجر ليفربول تهديفيا وأضاف كورتيس جونس الهدف الثاني بتسديدة من بين قدمي الحارس.

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GOAL!!!



Curtis Jones scores his first goal of the season as he embarrasses Areola by nutmegging him at the near post.#beINSPORTS #WHUFC #LFC pic.twitter.com/Fa9b55OaC1 — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) December 20, 2023

وسجل جاكبو الهدف الثالث بتسديدة زاحفة من على حدود منطقة الجزاء ليؤكد انتصار فريقه.

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GOAL!!!



Cody Gakpo continues his run of scoring in every Carabao Cup game he has played in this season with a great strike from outside the box!#beINSPORTS #LFC #WHUFC pic.twitter.com/LhtaGpvClu — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) December 20, 2023

ولكن قلص جارود بوين النتيجة بهدف إثر تسديدة مقوسة في الدقيقة 77.

وكاد صلاح يسجل هدفا بعد تشتيت غير جيد من دفاع وست هام للكرة ولكن تصويبته مرت بجوار المرمى الخالي من حارسه.

لكن في الدقيقة 82 مرر ترينت ألكسندر أرنولد بينية من أمام منطقة جزاء فريقه وانفرد صلاح من منتصف الملعب ليضع الكرة بسهولة في الشباك معلنا عن الهدف الرابع لفريقه.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Goal: Salah | Liverpool 4-1 West Hampic.twitter.com/0H07NZd4f5 — FootColic ⚽️ (@FootColic) December 20, 2023

وعقب مرور دقيقتين أضاف كورتيس جونس الهدف الثاني الشخصي له والخامس لفريقه بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.