عودة مرموش.. فرانكفورت يختتم 2023 بقلب الطاولة في +90 بثنائية ضد جلادباخ

الأربعاء، 20 ديسمبر 2023 - 23:48

كتب : FilGoal

عمر مرموش - فرانكفورت

قلب إينتراخت فرانكفورت تأخره لفوز قاتل في الوقت بدلا من الضائع على بوروسيا مونشنخلادباخ بنتيجة 2-1 في الجولة الـ 16 من الدوري الألماني.

وعاد عمر مرموش للتشكيل الأساسي للفريق وقاد الهجوم بعد غيابه في آخر مباراتين بسبب الإصابة بنزلة برد والإيقاف لتراكم البطاقات.

وباتت تلك آخر مباراة رسمية لمرموش وفرانكفورت في 2023، حيث سيعود الدوري الألماني مجددا يوم 12 يناير 2024، وحينها سيتواجد الدولي المصري رفقة المنتخب في أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

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وتقدم جلادباخ في الدقيقة 27 عن طريق ماكسيميليان فوبير في الشوط الأول.

وتحصل اللاعب ذاته على بطاقة صفراء ثانية في الدقيقة 88 ثم أشهر الحكم بطاقة حمراء.

وانقبلت أحداث المباراة بعد الطرد.

في الدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع سجل بوتا هدف التعادل.

وبعد 5 دقائق أضاف روبن كوش الهدف الثاني وهدف قلب المباراة والفوز.

وعاد فرانكفورت لتحقيق الانتصارات بعد الخسارة في الجولة الماضية، وارتفع رصيده لـ 24 نقطة في المركز السادس.

بينما توقف رصيد جلادباخ عند 17 نقطة في المركز الـ 12.

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