بقيادة هاري كين.. بايرن يتجاوز فولفسبورج ويواصل مطاردة ليفركوزن على الصدارة

الأربعاء، 20 ديسمبر 2023 - 23:46

كتب : FilGoal

هاري كين - بايرن ميونيخ

واصل بايرن ميونيخ مطاردة باير ليفركوزن على صدارة ترتيب الدوري الألماني.

وفاز بايرن ميونيخ على فولفسبورج بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة 16 من الدوري الألماني.

ورفع الفوز رصيد بايرن ميونيخ إلى 38 نقطة في المركز الثاني خلف ليفركوزن متصدر الترتيب برصيد 42 نقطة.

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ويملك بايرن ميونيخ مباراة مؤجلة في مسابقة الدوري ما يعني وصوله إلى النقطة 41 حال الفوز بها.

في المقابل توقف رصيد فولفسبورج عند 19 نقطة في المركز العاشر من الدوري الألماني.

وافتتح جمال موسيالا التسجيل لبايرن وسجل الهدف الأول عند الدقيقة 33 من الشوط الأول.

وعزز هاري كين تقدم الفريق البافاري وسجل الهدف الثاني لبايرن ميونيخ في الدقيقة 43.

هدفا بايرن ميونيخ في شباك فولفسبورج كان من صناعة لاعب واحد وهو توماس مولر.

وقلص ماكسيمليان أرنولد النتيجة وسجل هدف فولفسبوج الوحيد في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

وحافظ بايرن ميونيخ على تقدمه قي الشوط الثاني ليحقق الانتصار رقم خلال الموسم الحالي من أصل 15 مباراة خاضها.

بايرن ميونيخ فولفسبورج الدوري الألماني
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