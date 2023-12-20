إيقاف حكم عراقي دولي بسبب وشم.. وشرط لعودته

الأربعاء، 20 ديسمبر 2023 - 23:30

كتب : FilGoal

الحكم العراقي محمد طارق

أعلن نجاح رحم رئيس لجنة الحكام بالاتحاد العراقي لكرة القدم إيقاف الحكم محمد طارق عن إدارة المباريات بسبب وشم.

وقال رئيس لجنة الحكام عبر قناة "العراقية" الرياضية: "قررنا ايقاف الحكم محمد طارق عن التحكيم ولن يعود إلى إدارة المباريات إلا بعد إزالة الوشم".

وأضاف "تحدثنا معه أكثر من مرة والآن محمد طارق موقوف عن التحكيم ولن يعود إلا بإزالة الوشم".

وتابع "الحكم الدولي محمد طارق أحمد من الحكام الموهوبين والمهمين وينتظره مستقبل كبير في مجال التحكيم ونأمل أن لا يفرط به المستقبل بسبب هذه المظاهر".

حكم عراقي

في المقابل رد الحكم محمد طارق قائلا: "الوشم الذي أضعه ليس فيه إشارة عنصرية، فوشم الأسد وخارطة العراق يمثلان رمزية العراقيين"

وأتم "الدستور العراقي لا يمنع ذلك فضلا عن النصوص القانونية التي أقرها الاتحاد الدولي (فيفا) بهذا الشأن طالما لا يمثل الوشم أية رسالة عنصرية. قدمت تظلما لدى الاتحاد العراقي وسأقدم دعوى بخصوص ذلك في إحدى المحاكم".

ويضع الحكم الدولي محمد طارق وهو نجل أمين سر الاتحاد العراقي ورئيس لجنة الحكام السابق الراحل طارق أحمد، وشم أسد على فخذه الأيسر، وآخر لخارطة العراق على الصدر وفقا للتقارير العراقية.

الاتحاد العراقي لكرة القدم المنتخب العراقي
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