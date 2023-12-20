قوائم أمم إفريقيا النهائية - نجم بيراميدز ولاعب أستون فيلا في قائمة بوركينا فاسو

الأربعاء، 20 ديسمبر 2023 - 23:06

كتب : FilGoal

منتخب بوركينا فاسو

أعلن هوبير فيلود المدير الفني لمنتخب بوركينا فاسو قائمة مكونة من 27 لاعبا استعدادا لخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية في كوت ديفوار.

وكشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) القوائم المبدئية للمنتخبات المشاركة في أمم إفريقيا.

وتضم القائمة المبدئية لكل منتخب 55 لاعبا يتم تقليصهم إلى 27 لاعبا في القائمة النهائية ويعد منتخب بوركينا فاسو المنتخب الوحيد الذي أعلن 27 اسما للتواجد في البطولة.

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وشهدت القائمة استدعاء لاعب وحيد من الدوري المصري وهو بلاتي توريه نجم بيراميدز.

وجاءت قائمة منتخب بوركينا فاسو كالتالي:

حراسة المرمى: هيرفي كوفي (شارلوا البلجيكي) – كيليان نيكيما (جو أهيد إيجيلز الهولندي) – هيليل كوناتي (شاتورو الفرنسي) - سيبستيان تو (ساباديل الإسباني).

خط الدفاع: إدموند تابسوبا (باير ليفركوزن الألماني) – إيسوفو دايو (نهضة بركان المغربي) – ستيف ياجو (إيل ليماسول القبرصي) – ناصر ديجيا (النجم الأحمر الصربي) - عيسى كابوري (لوتون تاون الإنجليزي) - أدامو ناجالو (نورشيلاند الدنماركي) - عبدول رزاق جوبري (مودينا الإيطالي) - فالنتين نوما (لوبوبو الكونجولي).

خط الوسط: أداما جويرا (راسنج الإسباني) - دراماني سالو ( أيرارتو الأرميني) - إسماعيل ودراوجو (باوك اليوناني) –جوستافو سانجاري (كويفلي الفرنسي) –بلاتي توريه (بيراميدز المصري) - ستيفان عزيز كي (يانج أفريكانز التنزاني) - ساشا بانسي (فالنسيان الفرنسي).

خط الهجوم: برتراند تراوري (أستون فيلا) - دانجو واتارا (بورنموث الإنجليزي) – مامدي بانجاري (تولوز الفرنسي) - جبريل واتارا (نهضة بركان المغربي) – حسن باندي (هيلسنكي فنلندا) – فيصل تابسوبا (ستاندر دو ليج البلجيكي) - سيدريك بادولو (شريف تيراسبول المولدوفي) - محمد كوناتيه (أخمات جروزني الروسي) .

وتنطلق أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير المقبلين.

ويقع منتخب بوركينا فاسو رفقة منتخبات الجزائر وموريتانيا وأنجولا.

بوركينا فاسو أمم إفريقيا
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