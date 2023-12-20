تشافي: ما يحدث في برشلونة غير مقبول

الأربعاء، 20 ديسمبر 2023 - 22:36

كتب : FilGoal

برشلونة - جيرونا - تشافي هيرنانديز

يرى تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة أن فريقه لا يزال يعاني في بعض الأمور الفنية في الموسم الحالي، وذلك بعد الفوز على ألميريا.

وقال تشافي في المؤتمر الصحفي: "لم نلعب جيدا في الشوط الأول والأهم أننا لم نستسلم وفي الشوط الثاني كنا برشلونة الذي نريده".

وأضاف "الأداء في الشوط الأول غير مقبول بالنسبة لنا، بين الشوطين أخبرت اللاعبين بضرورة التقدم في كل شيء داخل الملعب لتحقيق الفوز".

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وأردف "سيرجي روبيرتو مثال لجميع اللاعبين، وبين الشوطين كان يحفز زملائه، إنه حقا قائد".

وشدد "تركنا ألميريا يسجل هدفين وهذا يلخص موسمنا".

وأتم تصريحاته "مثل هذه المباريات تنتهي بفارق هدفين أو 3 أهداف، ولكن الفريق لا يمتلك الروح القوية الذي ظهر بها في الموسم الماضي وكذلك لا نمتلك الشراسة والتركيز وكل هذا غير مقبول".

قاد سيرجي روبيرتو فريقه برشلونة لفوز مثير على ألميريا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما في الجولة 18 من الدوري الإسباني.

ورفع برشلونة رصيده إلى النقطة 38 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني، بفارق 6 نقاط عن جيرونا المتصدر والذي يتبقى له مباراة.

بينما تجمد رصيد جيرونا عند النقطة 5 في المركز الأخير.

وتألق سيرجي روبيرتو قائد برشلونة خلال هذه المباراة، وسجل هدفين من بين ثلاثية فريقه في اللقاء، وسجل رافينيا الهدف الثالث.

بينما سجل ثنائية ألميريا كل من ليو بابتيستاو وإدجاز جونزاليس.

وعاد برشلونة للانتصارات بعدما تعثر آخر مباراتين، وتعادل ضد فالنسيا وخسر من جيرونا.

برشلونة الدوري الإسباني تشافي
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